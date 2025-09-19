Victòria insuficient
L’Hiopos Lleida, de nou liderat per Batemon, venç el Girona però queda eliminat de la Lliga Catalana. El partit va estar marcat per la intensitat defensiva i el poc encert exterior
❘ tarragona ❘ L’Hiopos Lleida va sumar ahir un triomf insuficient davant del Bàsquet Girona (67-70) per poder arribar a la final de la Lliga Catalana. En un partit marcat per la intensitat defensiva i el poc encert en el tir, el conjunt lleidatà es va imposar, liderat de nou per James Batemon (20 punts), auxiliat per Paulí (18 de valoració) i Ejim (15 punts). Malgrat la victòria, l’equip de Gerard Encuentra es va acomiadar ahir de la competició a causa de la derrota de dimecres per cinc punts de diferència contra el Manresa (90-95), ja que passi el que passi en el duel d’avui entre gironins i manresans, el conjunt lleidatà mai no quedaria primer per la diferència de punts.
El primer quart va ser àgil, i amb molt d’encert en el triple per part dels dos equips. Se’n van anotar fins a nou per acabar el quart amb dos triples del Girona que van col·locar el 27-21. En el segon acte del partit, l’encert va començar a decaure, i l’Hiopos va aconseguir reduir distàncies fins a posar-se davant amb un triple de Sanz (35-37), per anar-se’n al descans amb empat (40-40).
A la segona part, l’anotació va baixar encara més i es va tancar el tercer quart amb un discret 13-10 de parcial per entrar en els últims deu minuts. L’equip d’Encuentra va començar molt ficat, provocant faltes i amb un Paulí destacat en la direcció del joc ofensiu (53-58). El Girona va reaccionar i a través d’un triple de Busquets i un bon parcial va prendre la davantera (61-58), contra un Hiopos que només va anotar 8 punts en sis minuts de quart però que va arrancar el tram decisiu a només dos punts després d’un 2+1 de Batemon (65-63). Amb dos minuts al davant, Walden va perdre la pilota, però va salvar el contraatac Sanz amb un gran tap defensiu. Va fallar el triple Batemon, però Sanz va guanyar una segona oportunitat amb el rebot ofensiu per entrar a l’últim minut de partit. Van fallar Batemon i Busquets i a falta de 47 segons, Ejim va fer una cistella amb tir addicional gràcies al videoarbitratge (65-66). Va robar un gran Sanz en defensa i la pilota calenta se la va jugar Ejim de nou, que va anotar i va col·locar el 65-68 amb 12 segons al davant. Va anotar Girona de dos i va fer falta a Batemon, que no va fallar els tirs lliures i va col·locar el 67-70 final, ja que Livingston va fallar el triple a la desesperada sobre la botzina.
Encuentra: “Estic satisfet, no som inferiors a ningú”
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar “satisfet amb el rendiment de l’equip, perquè l’objectiu d’aquestes pretemporades és acumular aprenentatges”, va assenyalar. Va valorar la competitivitat del grup: “La sensació és que no som inferiors a ningú ni superiors a ningú. L’equip competeix”, va dir, malgrat que va reconèixer que “hi ha moltes coses a millorar”. També va destacar que “aquests partits serveixen per provar coses” i que es van veient avenços: “Avui hem sabut jugar millor que altres dies i per això ens hem emportat la victòria”. Més enllà del resultat, el tècnic va insistir en la importància de “creure en el procés del dia a dia” i “controlar les càrregues” per arribar bé a la Lliga.