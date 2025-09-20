HOQUEI
El Vila-sana es queda fora de la final de la Lliga Catalana després d’errar tots els seus llançaments a la tanda decisiva. El Fraga lluitarà pel títol després d’igualar dos vegades un marcador advers
El Club Patí Vila-sana es va quedar fora de la final de la Lliga Catalana femenina al perdre ahir en semifinals contra del Fraga en una eterna tanda de penals, que va necessitar deu llançaments per bàndol per decidir el finalista. El quadre del Pla, que va tenir les baixes de la portera portuguesa Sandra Coelho i de la lleidatana Victòria Porta, que va tornar lesionada de l’Europeu, al marge de les ja conegudes de Laura Pastor i Gime Gómez, es va avançar en dos ocasions, però va acabar cedint en les penes màximes, una cosa que ja li va passar amb el mateix rival fa dos temporades a la final de la Champions League.
El partit es va posar molt aviat favorable als interessos del Vila-sana, que va trencar la igualada inicial gràcies a l’encert de Luchi Agudo, que va haver de multiplicar-se ahir. De la mateixa argentina va nàixer una jugada que no va poder completar per molt poc Elsa Salvanyà, una de les cares noves del quadre lleidatà. I quan faltaven tres minuts per arribar al descans, Flontdeglòria, ex del Palau Plegamans, va aconseguir l’empat.
De tornada dels vestidors, el conjunt del Pla d’Urgell va tornar a prendre avantatge gràcies a Aina Florenza, que anotava així el seu primer gol amb el Vila-sana en el seu debut després de tornar de l’Europeu. Les de Lluís Rodero haurien pogut sentenciar pràcticament el seu accés a la final de la Lliga de demà quan faltaven nou minuts, però Salvanyà, molt activa durant tot el duel, no va aconseguir transformar la directa per la desena falta de les fragatines. Al contrari, les de Jordi Capdevila sí que van ser encertades i Julieta Fernández, una ex del Vila-sana, firmava l’empat que enviava el duel a la tanda de penals.
Fins a deu llançaments va necessitar cada equip per dirimir el finalista. Marlena Rubio va anotar el desè penal que, al fallar després Luchi Agudo, va certificar el pas del Fraga a la gran final de demà.
Malgrat l’eliminació, Lluís Rodero es va mostrar molt content i satisfet amb el treball de les seues jugadores. “Hem jugat amb només cinc jugadores del primer equip i hem creat més que el rival, però es nota que ens falten entrenaments per anar conjuntant i les internacionals estaven cansades”, va afirmar el tècnic.
El Pons Lleida tanca avui la pretemporada a Cerdanyola
El Pons Lleida disputa aquesta tarda (19.30 hores) l’últim amistós de la pretemporada a la pista del Cerdanyola, un equip acabat d’ascendir a l’OK Lliga. Edu Amat no podrà comptar amb Jordi Badia, que segueix el seu procés de recuperació i que el fa ser dubte per a l’estrena de lliga. Els lleidatans acumulen en aquesta fase de preparació sis victòries, un empat i només una derrota, l’encaixada davant del Calafell a la Lliga Catalana. D’altra banda, Amat i Sebas Moncusí van assistir ahir a la presentació oficial de l’OK Lliga celebrada a Igualada.