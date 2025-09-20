El Mollerussa es deixa escapar dos punts a Vic (2-2)
Tot i començar guanyant per dos gols, només s’emporta un punt de Vic
El partit ha començat molt intens per part del Vic. Una falta lateral al minut 3, amb un Batalla ja superat, el conjunt osonenc ha enviat la pilota al pal. Però el Mollerussa no s’ha quedat amb els braços creuats i, després d’un gran contraatac, Alpha s’ha plantat sol davant del punt de penal i ha batut el porter rival (0-1). Minuts més tard, al 13 de partit, una centrada de Lucas Pariente ha acabat amb una rematada de cap de Dueso que ha acabat al fons de la xarxa (0-2). El conjunt del Pla d’Urgell ha seguit intentant augmentar el marcador amb diverses ocasions dels jugadors d’atac, com un mà a mà d’Alpha que ha aturat el porter rival. En una acció ràpida del conjunt de Parcerisas, dirigida per Jodar, l’extrem ha rebut una falta no xiulada per l’àrbitre i, durant les queixes dels jugadors, el Vic ha aprofitat per retallar distàncies (1-2).
La segona part ha iniciat amb un atac potent del Vic, amb un xut al pal i amb gol en el posterior rebot (2-2). Després del gol, el Mollerussa ho ha continuat intentant de totes les maneres ja que gaudia de la possessió, però la defensa del conjunt d’Osona no els ha permès arribar amb claredat a la porteria. Parcerisas ha intentat canviar la dinàmica del partit amb diverses substitucions i ha trobat diversos serveis de cantonada i arribades però sense perill per al porter del Vic. Finalment, després d’un partit boig, l’àrbitre ha decretat el final del matx.
El Mollerussa ara mateix suma dos punts en aquesta Tercera Federació. La setmana vinent tornarà a jugar a casa davant del Peralada a les 12.00.