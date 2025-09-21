Derrota injusta
L’AEM cau contra el Reial Madrid B en un partit igualat que es va decidir amb una acció individual de Naiara. Les de Bacardit tornen a ser superiors a la segona meitat, però el poc encert i les polèmiques arbitrals li priven de sumar res de positiu
❘ lleida ❘ L’AEM va tornar a jugar bé, però va caure de nou. Al Camp d’Esports, davant la seua gent, el conjunt lleidatà va exhibir pegada, bon joc i gana, però, com li passa en aquesta arrencada de campionat, va acabar cedint els tres punts. Les lleidatanes van caure ahir contra el filial del Reial Madrid per 0-1 en un partit en el qual el resultat final no va mostrar el que es va veure sobre la gespa del Camp d’Esports, sobretot al segon temps, quan les de Joan Bacardit van desplegar el seu millor futbol, només desvirtuat pel poc encert davant de porteria i per una decisió arbitral que els va privar d’igualar el xoc. Finalment, el partit es va decantar pel talent individual. Un golàs des de fora de l’àrea de Naiara va ser suficient perquè el conjunt blanc aconseguís la seua primera victòria de la temporada, mentre que les locals continuen sense conèixer el triomf en el campionat de lliga.
En el primer temps, l’AEM va saltar al camp amb un 4-2-3-1, presentant una variació respecte a l’esquema del seu últim partit davant del Deportivo Alabès, quan van caure per 1-3. En un inici, el pla de partit va funcionar bé i al minut 1 Loba va posar una centrada que es va passejar per l’àrea sense que María Lara pogués rematar-la. Avisava el conjunt local. Tot i així, tres minuts després, Naiara va rebre la pilota fora de l’àrea i amb un gran xut amb l’esquerra va batre Lucía Alba (0-1). La màxima golejadora del conjunt madridista la temporada passada va fer gala de la seua qualitat per obrir el marcador i avançar les seues. Amb el gol, l’AEM es va ensorrar i el rival va monopolitzar la possessió i les ocasions. No obstant, gràcies a la traça de la defensa, les del Segrià van resistir les constants internades de les jugadores visitants. La més clara al primer temps per al Madrid va tornar a sortir de les botes de Naiara que, dins de l’àrea, es va trobar amb una Silvia Peñalver que va desbaratar el 0-2.
Amb el pas dels minuts, el Reial Madrid va deixar de pressionar i l’AEM va poder començar a tenir les seues primeres possessions llargues, guanyant confiança per afrontar els últims minuts del primer temps amb més intensitat. Al 44’ va arribar la millor oportunitat de les locals amb un rematada de Marta Charle al pal després d’una centrada magnífica de Laura Blasco. No obstant, al 46 va respondre el Madrid i Lucía Alba va aturar un xut forçat d’Alba Rodao que va significar el final de la primera part (0-1).
A la represa, el guió va canviar i l’AEM es va fer amo i senyor del partit. La primera ocasió va sortir d’un nou cop de cap de Charle que es va perdre per l’esquerra de la porteria defensada per Andrea Téllez. El bon joc i la pressió constant al Reial Madrid va encendre el Camp d’Esports, que va animar les seues a continuar creient en la igualada. Les lleidatanes ho van provar tot: jugades associatives, individuals, centrades laterals i a pilota aturada, però no van ser capaces de materialitzar cap ocasió. Al minut 62, María Lara va fer una jugada individual brillant per banda esquerra i va trobar Evelyn dins de l’àrea que, a la primera pilota que va tocar després d’ingressar al camp per Marta Charle, va enviar la rematada al pal. Les tenia l’AEM i l’afició tenia la fe. Tot i així, poc després, al minut 69, Achta Toko va avisar Lucía Alba amb un xut llunyà que la portera va haver d’enviar a córner. El Madrid s’acollia a això, xuts llunyans i tímids contraatacs que no van causar cap perill al conjunt local.
Al minut 81 va arribar l’acció més polèmica del partit. Inés va rematar una pilota alta a la sortida d’un córner que va superar Andrea Tellez i Raquel Zuazo, la lateral blanca, va treure la pilota in extremis sota pals. L’àrbitra Núria Sánchez no va donar validesa al gol a l’entendre que no havia entrat tota la bimba, la qual cosa va generar les protestes d’unes lleidatanes convençudes que la pilota havia depassat per complet la línia. Amb aquesta ocasió, la fatiga acumulada i les pèrdues de temps visitants, inclosa la portera a qui li van pujar els bessons, el partit va morir, certificant-se així la derrota de l’AEM.