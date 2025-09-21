El Lleida suma el primer punt a la Tercera Federació davant la Grama (0-0)
Un Lleida molt defensiu treu un punt contra la Grama
El partit ha començat una mica travat, amb impressions per part d’ambdós equips i sense un clar domini de la pilota. La Fundació Grama ha estat qui ha generat més perill, però que tampoc ha incomodat a Satoca. El Lleida també ha volgut la seua i, a partir del quart d’hora de partit, ha estat qui ha generat més, creant perill a la defensa de Santa Coloma. Fins i tot, li han anul·lat un gol a Jordi Puig per una falta prèvia molt justa de Totti. En els darrers instants de la primera meitat ha estat el conjunt del barcelonès qui ha gaudit de les ocasions.
La segona part ha iniciat amb un domini clar de la Grama i amb el Lleida tancat defensant-se. Jordi Cortés, al 58, ha introduït un triple canvi, però no ha trobat l’eficàcia que buscava l’entrenador lleidatà. Poques ocasions en aquesta represa, a banda d’algunes pilotes aturades per part del conjunt de la Terra Ferma. Els últims minuts el conjunt del Segrià s’ha tancat al darrere, en defensa, per mantenir l’empat i ha estat la Grama qui ha pogut crear les millors ocasions del partit. Finalment, el Lleida ha tret el valor defensiu i ha aconseguit mantenir el punt.
Ara mateix el Lleida suma un punt i la setmana vinent rebrà al Camp d’Esports a l’Europa B dissabte a les 17.00.