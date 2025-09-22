Un empat més: L’Atlètic Lleida suma el tercer punt en tres partits
Suma el tercer punt en tres partits amb un 2-2 al Camp d’Esports davant del Terrassa. Els de Gabri van fallar un penal en el primer temps i van dominar el joc, però no van aconseguir igualar el marcador fins al minut 90 amb un gol de Bilal
❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida va sumar el tercer empat en tres partits des del debut a la Segona Federació, competició que encara no ha vist guanyar els de Gabri malgrat fer mèrits per aconseguir, almenys, una victòria en aquests tres encontres. Quant al duel d’ahir, els lleidatans van fallar un penal i van haver de neutralitzar, per doble partida, els gols del Terrassa.
L’últim, en el minut 90 amb el gol de Bilal, que certifica tres punts de nou possibles en un grup que deixa els lleidatans tretzens, a l’espera del Barça Atlètic-Castelló B que es juga aquesta nit a causa que ahir es va jugar al Johan Cruyff el partit de Primera divisió entre el Barça i el Getafe.
Els de Gabri, van sortir llançats a buscar el triomf, recuperant pilotes a camp contrari i plantant-se en l’àrea rival amb facilitat. La superioritat futbolística es va traduir en un penal que va assenyalar el col·legiat arran d’una agafada clara a Giovanni. El mateix davanter va ser l’encarregat de servir la pena màxima però el porter Marcos li va endevinar el costat que anava a llançar al jugador canari, desbaratant una clara ocasió que hauria justificat el domini lleidatà.
El Terrassa es va despertar després de l’ensurt i l’empenta dels vallesans va donar fruits en el minut 20 amb el 0-1. Sleegers va rebre sol dins de l’àrea, Pau Torres va fer una gran intervenció però el rebuig el va recollir l’exfutbolista del Lleida CF, el lateral Mario Domingo, per aconseguir marcar el 0-1 a porta buida.
A partir del gol visitant, l’Atlètic Lleida va intentar reaccionar, però la desigualtat en el joc dels primers 15 minuts ja no existia.
Curiosament, la següent acció destacada va arribar just abans del descans, en el 45, i va suposar l’empat lleidatà. Una centrada dins de l’àrea va acabar amb una sèrie de rebots i intents de rematades perquè finalment, en posició dubtosa, la pilota arribés a Moró Sidibé, que va disparar al centre per fer l’1-1.
El segon temps no va poder començar pitjor per als lleidatans, ja que en el minut 47 van encaixar un gol després d’una triangulació visitant que va trobar Sleegers sol en el punt de penal (1-2).
Malgrat la càrrega psicològica, l’Atlètic Lleida havia de seguir amb el mateix pla, ja que els de Gabri, tant amb l’empat amb la derrota, havien de tornar a assetjar la porteria rival mentre el Terrassa es defensava amb ordre.
El domini de la possessió va oferir una clara ocasió a l’hora de partit quan Nil Sauret va rebre una passada enrere, però la rematada des del punt de penal va acabar amb una gran intervenció del porter Marcos.
Gol que dona un punt
De fet, abans que el col·legiat afegís cinc minuts, al 90, Bilal va crear al seu equip per a almenys rescatar un punt. Part del mèrit va ser de Moró Sidibé, que va portar la pilota a la frontal per assistir Bilal, que en banda esquerra va definir ras, amb rosca i lluny de l’abast de Marcos (2-2).
Els següents cinc i insuficients minuts d’afegit van ser de total insistència lleidatana, però sense premi en un enfrontament en què els de Gabri es van merèixer més.