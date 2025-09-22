Gabri, entrenador de l'Atlètic Lleida: “Hem estat molt superiors”
Va deixar clar el domini de l’equip destacant que “la diferència entre els dos equips ha estat molt gran”
Abans de la intervenció de Gabri en la roda de premsa posterior al matx, l’entrenador del Terrassa, Víctor Bravo, va explicar que “el partit ha estat molt igualat amb dos equips molt semblants”. I basant-se en aquestes declaracions, l’entrenador de l’Atlètic Lleida va començar la seua intervenció discrepant sobre l’opinió del tècnic rival. “Crec que ell ha vist un partit diferent del meu, perquè jo he vist un partit totalment desigual en el qual nosaltres hem estat molt superiors.” El tècnic de Sallent va declarar que “el motiu pel qual no ens hem emportat els tres punts ha estat perquè al seu equip jugava Marcos i no un altre porter”. Gabri va afegir que “avui toca felicitar els meus jugadors perquè tots han fet un gran partit”. D’altra banda, va voler posar èmfasi en el fet que el duel d’ahir “han estat els millors 90 minuts de l’equip”.
A més, Gabri va referir-se a l’actuació arbitral: “No entenc que només s’hagin afegit cinc minuts. El transcurs de la segona part és per afegir vuit o nou minuts”.
Es va queixar que “el Terrassa ha perdut molt temps i és totalment lícit, però l’àrbitre té el poder de compensar aquestes jugades afegint minuts i no ho ha fet”. Finalment, Gabri va destacar que “aquesta setmana que ve ens anirà molt bé per preparar el pròxim partit perquè tindrem dos dies lliures per primera vegada, ja que aquesta setmana no juguem Copa Federació”.