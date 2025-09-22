El Linyola reacciona tard contra el Balàfia

SEGRE

Un defensor del Linyola frena l’avanç d’un rival dins de l’àrea. - JOAN GÓMEZ

❘ LINYOLA ❘ El Linyola va cedir davant del Balàfia en un partit igualat que va començar de cara per als visitants, que es van avançar en la primera jugada perillosa que van crear gràcies a Torrelles (1-0, 2’). Després del gol, el Linyola va avançar les línies per intentar empatar el matx, però el marcador no es va moure més durant la primera part.

A la segona, el Linyola va seguir intentat empatar mentre que el Balàfia també creava perill per allunyar-se al marcador. En els minuts finals, Chavero va introduir l’esfèric a la seua pròpia porteria, donant el segon gol al Balàfia (2-0, 85’).

Finalment, ja en l’afegit, Graells va atansar el Linyola des dels onze metres, però sense prou temps per poder empatar (1-2, 92’).

