El Lleida CF aconsegueix el primer punt de la temporada
El Lleida empata (0-0) al camp de la Grama i firma la primera porteria a zero, no sense patir. Puig va avançar els lleidatans, però el gol va ser anul·lat per falta prèvia inexistent
El Lleida visitava Can Peixauet, estadi de la FE Grama, en el segon desplaçament del curs. Els de Jordi Cortés van aconseguir el primer punt de la temporada en un camp complicat, davant d’un rival que fa diverses temporades que competeix a gran nivell a la zona mitjana alta del grup català de Tercera RFEF. Als aficionats més veterans els sonarà la Unió Esportiva Atlètica Gramenet, equip que va passar dècades entre l’antiga Segona B i la Tercera divisió del futbol nacional, i que va arribar a eliminar el Lleida i el Barça a la mateixa edició de la Copa del Rei, la temporada 2004-05. Tanmateix, el rival d’ahir del Lleida no té a veure res amb aquella Gramenet històrica. La FE Grama va ser fundada el 2013 i, després d’encadenar diversos ascensos des de Tercera catalana, porta ja un lustre assentada a la categoria actual.
El Lleida va presentar alguns canvis respecte al dia del Tona. El primer, en la formació, sortint amb un 5-3-2 i amb Marc García i Guido Ratto com a novetats a l’onze. Aquestes modificacions van sorprendre una Grama que va veure com els primers atacs eren del conjunt blau, ahir vestit de bordeus. Jordi Puig va ser el gran protagonista de l’atac dels de la Terraferma: va avisar amb diverses ocasions abans del primer quart d’hora, fins que en el minut 26 va aconseguir anotar, encara que el gol va ser anul·lat. Ja estava servida la gran polèmica del partit. Puig va recollir una passada enrere errònia del lateral de la Grama, Julián, i quan el lleidatà va batre el porter el col·legiat va assenyalar una falta prèvia, suposadament comesa segons abans per Toti, totalment inexistent. Van ser gairebé trenta minuts en què el Lleida va estar ben plantat i va assumir riscos al pressionar a dalt; a partir d’allà, el matx va canviar. La Grama va reaccionar i va estar a prop del gol al tall del descans amb una clara ocasió d’Orellana, que en un mà a mà amb Satoca va creuar en excés la pilota.
En el segon temps, els colomencs van portar el pes del joc, tancant el Lleida en un bloc baix a prop de la seua àrea. El trio de centrals del Lleida es va mostrar molt sòlid, juntament amb el porter, Satoca, que va aturar dos pilotes que semblaven gol segur, especialment el segon, d’enorme mèrit, traient una rematada de cap a boca de canó sota la mateixa línia.
Els de Jordi Cortés van patir fins al final; per moments, el descompte es feia etern, però van respirar alleujats quan, ja en l’afegit, Peris, atacant local, va rematar molt alt una volea totalment alliberat de marca en el segon pal.
Amb aquest empat a zero, i de nou sense anotar, el Lleida suma el primer punt de la temporada, amb la tasca pendent de prolongar els seus bons minuts sobre la gespa i de generar més ocasions en la fase ofensiva. El pròxim rival serà l’Europa B a casa.
Cortés: “L’equip necessitava sumar com més aviat millor per créixer”
L’entrenador del Lleida, Jordi Cortés, va lamentar l’error arbitral en el gol anul·lat: “Aquesta vegada el detall era a favor i no ens l’han donat. L’àrbitre veurà que s’ha equivocat, no era falta en la jugada del 0-1”, va assegurar el tècnic. Cortés també va voler ressaltar l’esforç dels seus jugadors: “Els primers 25 minuts han estat bons, s’ha vist un Lleida reconeixible. Estic molt content amb el que han aportat els futbolistes des de la banqueta. Hem sabut patir i això ens reforça.” El tècnic va finalitzar agraint l’afecte de l’afició que reben en el dia a dia i en els seus desplaçaments. “Veure la gent ens fa tirar endavant i tant de bo aquesta setmana sumem 200 socis més”, va concloure.