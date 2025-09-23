ATLETISME
Una Matxicots de rècord
Prop d’un miler d’atletes van prendre part el cap de setmana a Rialp en la quinzena edició. Marie Lalmant i Martí Lázaro guanyen la prova reina
La quinzena edició de la Rialp Matxicots va tornar a comptar amb una participació de rècord, propera al miler de corredors, repartits entre les tres distàncies, amb 750 atletes, i les proves infantils, que van superar aquesta vegada els 250 inscrits. Coincidint amb el quinzè aniversari, l’organització va apostar per renovar les seues tres modalitats de trail, que van presentar moltes novetats, tant en distància i desnivell com en recorreguts.
La prova reina, la Trail, va augmentar de nou fins als 60 quilòmetres i 4.700 metres de desnivell. Martí Lázaro es va emportar la victòria amb solvència després de més de set hores de cursa per les muntanyes del Pallars Sobirà, seguit per Víctor del Águila i Aitor Tomás, que van entrar amb més de 20 minuts de retard per completar un podi de gran nivell. A la categoria femenina el triomf va ser per a la francesa Marie Lalmant, que va aconseguir imposar-se en un emocionant final a Vinyet Noguero i Anna Cisquella.
La distància intermèdia va estrenar un nou recorregut de 30 km i 2.200 metres de desnivell amb sortida des de Llessui. A la categoria masculina el més ràpid va ser Jan Ballbé, que va liderar la prova amb autoritat de principi a fi, superant Iván Moreno i Nil Bacardit. En dones, triomf per a l’aranesa Marta Céster, seguida de Judit Inglés i Anna Pujol.
Finalment, la prova popular, de 15 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell que va discórrer pel cor de la Vall d’Àssua, va tenir com a guanyadors Joan Valls, seguit de Jordi Cifuentes i Nil Vilanna, i Maria Rovira, que va superar Júlia Fumàs i Alicia Tiffon.