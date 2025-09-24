FUTBOL
Cap al premi del play-off
UE Guissona. Els de la Segarra volen superar els registres del curs anterior i jugar la promoció d’ascens, encara que la prioritat és certificar la permanència com més aviat millor
La UE Guissona es prepara per encarar un nou curs a Segona Catalana amb energies renovades i la ferma intenció de fer un pas endavant respecte al rendiment del passat campionat. Els de la Segarra van tancar la temporada anterior en la novena posició en un exercici marcat per la irregularitat, i amb un canvi d’entrenador en la segona volta. El club ha apostat per la continuïtat a la banqueta, renovant Rubén Fernández, que ja va agafar les regnes en la segona volta. “Ens agradaria ser tan amunt com puguem, però primer hem d’assegurar la permanència i després veure fins a on creixem. El play-off seria un premi, però l’objectiu és ser més competitius que l’any passat”, va assenyalar.
Plantilla
En la configuració de la plantilla també s’ha seguit una línia clara d’estabilitat i cohesió interna. S’han renovat un total de 19 futbolistes del bloc anterior, garantint així la presència d’una base que ja està perfectament adaptada al sistema de treball del cos tècnic. S’hi sumen quatre incorporacions. A la porteria arriba Roger Oliver (Pardinyes), a la defensa desembarca Lluc Ferraté (Alcarràs) i al centre del camp s’incorporen Ahmed Kane i Keule Diakabi, ambdós procedents del Cervera.