Sanz: "Tenim ganes del primer partit al Barris Nord"
L’aler basc de l’Hiopos Lleida considera que el test davant del Barça permetrà "veure el nivell de l’equip" i coincideix amb Encuentra que "cal treure la ràbia si les coses no van bé"
L’Hiopos Lleida encara la seua última setmana de pretemporada amb la mirada posada en l’estrena de lliga de dissabte dia 4 davant del Breogán i amb un test de màxim nivell en el Barris Nord davant el Barça aquest divendres en el Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics.
L’aler basc Mikel Sanz, que viu la seua primera pretemporada en el conjunt lleidatà, va declarar que la plantilla afronta el xoc "amb moltes ganes, perquè serà el primer partit i únic de pretemporada que jugarem en el Barris Nord, i contra el Barça, que és un equipazo". "En dos setmanes, juguem una altra vegada contra ells en Lliga, així que amb moltes ganes de veure com està el nivell de l’equip, com estem tots", va afegir.
Després de la derrota a Tàrrega davant del Bilbao de diumenge, en la qual el mateix Gerard Encuentra va reconèixer la falta de caràcter, Sanz va coincidir en el diagnòstic i va dir que el partit davant del Barça és una oportunitat per a "donar-li la volta a aquesta falta de caràcter, estrènyer aquí a casa i enganxar l’afició".
De fet, encara sobre l’últim partit de pretemporada, va assenyalar "cal treure la ràbia, sobretot en aquells moments en què veus que no surten les coses, que en defensa ens falta un puntet. Crec que són moments en què cal treure aquest caràcter per intentar donar-li la volta i intentar treure la nostra millor versió".
No obstant, també va admetre que “com més experiències visquem en pretemporada, millor. Guanyar, perdre, que et passin per sobre o que et guanyin en l’últim segon com contra el Manresa, tot això et prepara per fer una bona temporada”.
En el pla personal, Sanz va explicar que “em trobo bé, còmode. Intento plasmar el que vol Gerard de mi en el camp i poc més. Faig un joc simple, la qual cosa em demana", a més de considerar que “vaig arribar en els últims dos mesos i la temporada estava pràcticament solucionada. Ara veig moltes ganes de competir, de començar la lliga i de demostrar el que valem com a equip”.