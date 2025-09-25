ATLETISME
Obertes les inscripcions per a l’HOKA Val d’Aran by UTMB
L’HOKA Val d’Aran by UTMB va obrir ahir les inscripcions de forma prioritària per als corredors amb índex UTMB, abans de posar-les a disposició del públic general demà. De l’1 al 5 de juliol del 2026, la cita internacional de trail en el cor del Pirineu tornarà a ser la gran final europea del circuit. La gran novetat serà l’estrena de la prova de 75 quilòmetres, la TDL, juntament amb el nou recorregut de la SKY Baqueira-Beret i la SKY Promeses.