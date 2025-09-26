Festa Major al Barris Nord
L’Hiopos Lleida es presenta a l’afició amb una exhibició davant del Barça (74-63) per proclamar-se campió del Trofeu Ciutat de Lleida
L’Hiopos Lleida va entregar a l’afició del Barris Nord la millor presentació possible per a la segona temporada en l’ACB, proclamant-se campió del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics després de superar el Barça (74-63). En una actuació defensiva brillant, el conjunt de Gerard Encuentra, ahir sense Batemon ni Krutwig, va segellar el seu triomf amb un últim quart espectacular també en la faceta ofensiva (27-17) que va suposar la primera de les moltes jornades il·lusionants que s’esperen viure al feu lleidatà.
Després d’uns primers minuts d’igualtat i intercanvi de cistelles (8-7), amb un Hiopos Lleida coral i un Barça que danyava a la pintura amb Willy Hernangómez, la resta del primer quart va estar marcat per les ratxes. La primera va ser lleidatana, amb tres triples seguits (de Mikel Sanz, Zorics i Agada) que li van permetre distanciar-se a set punts després d’un altre del visitant Punter (17-10). Després d’un temps mort amb 19-12, el Barça va contrarestar amb un parcial de 0-8 que li va permetre recuperar la davantera (19-20), per acabar el primer capítol amb 21-22 al marcador.
El segon quart va deixar una sensació totalment contraposada en ambdós costats de la pista. Si el rendiment a la cistella pròpia va ser brillant, minimitzant a la mínima expressió el joc ofensiu del Barça i deixant-lo en 12 punts, el paper en atac va ser tremendament erràtic. De fet, el conjunt de Gerard Encuentra va errar en la definició, perquè va trobar jugades de tir alliberat i bones opcions, però només va ser capaç d’anotar 11 punts, quatre d’ells d’Agada. Per això, se’n va anar al descans per darrere (32-34) malgrat el bon exercici defensiu.
L’inici de la segona meitat va mantenir el bon to defensiu dels d’Encuentra, només espatllat per dos minuts de nerviosisme després d’una d’antiesportiva en contra en els que el Barça va castigar amb un parcial de 0-9 que li va donar una màxima renda de set punts (36-43). Encuentra va parar el partit i un atac que tornava a ser inoperant va començar a amb contraatacs liderats per l’energia d’Agada. Primer va ser un parcial de 6-0, que va frenar Kusturica amb un triple (42-46), que no va ser suficient per refredar al Barris Nord, que va continuar empenyent per acabar el quart per davant fruit d’un triple de Golomán i una safata sobre la botzina de Zorics després d’un robatori (47-46).
Agada seguia desencadenat i, amb triple i assistència, va obrir un parcial inicial de 7-0 que va posar vuit a dalt els lleidatans (54-46) a falta de vuit minuts. La reacció blaugrana (54-51) no va acovardir l’Hiopos, sinó que va suposar un impuls molt més gran per abastar un màxim avantatge d’11 punts a 4:11 del final (67-56), amb dos triples de Walden i una defensa tremendament intensa. Cinc punts seguits del visitant Norris (67-61) van tornar el Barça al partit i Encuentra el va tornar a parar. Quedaven tres minuts, als que l’equip lleidatà va ser excels i el Barça, negat. Així, amb Diagne liderant en la pintula, va tornar la màxima d’11 punts per finalitzar el partit amb una autèntica festa (74-63).