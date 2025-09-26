MOTOCICLISME
Marc: “Aquest Mundial seria més valuós que d’altres”
El gran dels Márquez admet que “no serà fàcil” tancar el títol a Motegi. Valora que arribaria després del seu moment “més difícil”
Marc Márquez (Ducati) intentarà aquest cap de setmana en el GP del Japó tancar el títol del Mundial de motociclisme, encara que va advertir que no serà “fàcil” pel nivell del seu germà Àlex. A més, va reconèixer que aquest campionat és “més valuós que d’altres”, ja que arribaria després del “moment més difícil” de la seua carrera i sis anys després de l’últim, aconseguit el 2019.
Malgrat que lidera el campionat amb marge, Marc va subratllar que no serà senzill superar el seu germà: “Treure tres punts més a l’Àlex no serà fàcil, està pilotant molt bé i espero que sigui ràpid. Intentarem donar el màxim i, si no és aquí, l’important és aconseguir-ho tard o d’hora”.
Motegi, on ja va ser campió el 2014, 2016 i 2018, podria tornar a coronar-lo. “Sento que s’acosta una cosa gran, però primer vull passar a la Q2, sortir a primera o segona fila i lluitar per guanyar l’esprint o acabar segon, perquè l’Àlex estarà allà”, va explicar.
Sobre el valor d’aquest títol, no ho va dubtar: “Potser el 2013 va ser el més important per la tensió d’arribar a l’última cursa, però aquest el valoro moltíssim perquè arriba després del principal repte de la meua carrera. El més important és disfrutar el moment.”
Márquez va recordar els durs anys des de la lesió el 2020: “Van ser cinc anys superdifícils, fins i tot vaig arribar a pensar que havia perdut dos o tres anys de carrera, però vaig aprendre molt nivell personal.”
El vuit vegades campió va reconèixer que aquella etapa va marcar un punt d’inflexió i que aquesta és “una segona vida en MotoGP i vull tancar-la de la millor manera possible”. A més, va assenyalar que el va ensenyar a “minimitzar riscos i respectar el cos. M’encanta buscar adrenalina, però ara sé que no és necessari. Els temps de recuperació ensenyen molt”.
A més, va parlar sobre el seu llegat. “Els números importen, però l’essencial és que em recordin com algú que ho va donar tot. Aquest campionat té per a mi més valor que d’altres, encara que els números siguin els mateixos”, va concloure.