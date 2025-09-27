FUTBOL
Busquets es retira amb 37 anys i 32 trofeus amb el Barça
I amb la selecció va guanyar el Mundial del 2010 i l’Eurocopa del 2012
El centrecampista català Sergio Busquets va anunciar ahir la seua retirada del futbol professional als 37 anys, una vegada acabi la temporada actual al final d’aquest any amb l’Inter de Miami, club en el qual penjarà les botes al costat de Leo Messi, Jordi Alba i Luis Suárez, excompanys en un FC Barcelona del qual el 5 és llegenda perquè va fer història com a culer, igual com ho va fer amb la selecció espanyola. “Hola a tots. Sento que ha arribat el moment de dir adeu a la meua carrera com a futbolista professional. Han estat gairebé 20 anys gaudint d’aquesta història increïble que sempre vaig somiar. El futbol m’ha regalat vivències úniques, en llocs meravellosos i al costat dels millors companys de viatge”, va assegurar. Amb el Barça va fer història. Perquè en 15 anys com a blaugrana va aconseguir guanyar 32 títols en més de 700 partits disputats. Va debutar el 2008, sent molt jove, gràcies a Pep Guardiola. Quant a palmarès, els seus 32 trofeus el situen com el tercer professional amb més títols dins del club. Busquets, que va jugar al futbol base de la UE Lleida, va guanyar amb el Barça 9 Lligues, 7 Copes del Rei, 7 Supercopes d’Espanya, 3 Champions League, 3 Supercopes d’Europa i 3 Mundial de Clubs. Amb la selecció va ser 143 vegades internacional i va guanyar el Mundial del 2010 i l’Eurocopa del 2012.
La UE Lleida el va formar i el club va cobrar 13.500 € pels drets
Sergio Busquets va fer els seus primers passos futbolístics a la base de la UE Lleida durant tres temporades mentre el seu pare, Carlos, esgotava els últims anys de la seua carrera al Camp d’Esports. A més, el debut de Sergio Busquets com a futbolista professional al primer equip del Barça va reportar al Lleida el 2010 uns ingressos exactes de 13.585,44 euros per drets de formació. A la Federació Espanyola constava que el centrecampista blaugrana havia estat jugador de la UE Lleida durant 981 dies per poder calcular la quantitat a percebre.
Joan Garcia, entre 4 i 6 setmanes de baixa, i Raphinha, tres
El FC Barcelona va anunciar ahir les lesions de dos puntals de l’equip de Hansi Flick, com són l’extrem i capità Raphinha, amb una lesió a la cuixa que el tindrà unes tres setmanes fora, i el porter titular Joan Garcia, que s’haurà de sotmetre a una intervenció de genoll i podria estar de quatre a sis setmanes de baixa si tot surt segons el que s’ha previst. Amb aquesta lesió, sumada a la de Marc-André ter Stegen, la porteria blaugrana passarà a ser defensada de nou pel veterà polonès Wojciech Szczesny.D’altra banda, ahir va transcendir que Lamine Yamal va ser superat per 321 punts per Dembélé en la votació per la Pilota d’Or, i que Aitana Bonmatí va vèncer Mariona Caldentey per només 28, segons va revelar ahir France Football, la revista que atorga el guardó.