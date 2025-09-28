FUTBOL
El Barça s’emporta el derbi
Derrota l’Espanyol sense brillar ni tampoc patir i manté el ple de punts. Aitana Bonmatí va oferir la seua tercera Pilota d’Or a l’afició
❘ sant joan despí ❘ El Barça va superar ahir l’Espanyol (2-0) a l’Estadi Johan Cruyff en un derbi discret però efectiu que el manté ferm en el liderat de la Lliga F. Els gols d’Alèxia Putellas, en el primer temps, i d’Ewa Pajor, en el segon, van decidir un partit dominat de principi a final per les blaugranes.
El xoc va estar precedit per l’ovació del públic a Aitana Bonmatí, flamant triple Pilota d’Or, Vicky López, guanyadora del Kopa, i Pajor, premiada amb el Gerd Müller, que van oferir els seus trofeus abans d’iniciar un partit on el Barça va monopolitzar la pilota.
Malgrat el seu control, el conjunt de Pere Romeu va topar amb un Espanyol ordenat i solidari darrere, sostingut per les intervencions de la portera Romy Salvador. Les visitants amb prou feines van inquietar la meta Gemma Font en dos transicions.
El Barça va obrir el marcador al minut 20 gràcies a una acció de qualitat: Bonmatí va aixecar la pilota per sobre de la defensa per habilitar Graham Hansen, la centrada de la qual va deixar Alèxia sola per marcar des de segona línia. Abans del descans, Pina va tenir el 2-0 a les botes, però va fallar a porta buida.
El segon gol va arribar aviat a la represa. Al 55, Alèxia va filtrar una passada precisa a l’àrea que Pajor va aprofitar amb un xut creuat imparable per sentenciar (2-0).
Les blaugranes, que van rotar en defensa i porteria però van mantenir l’onze habitual a la medul·lar, van segellar així la seua cinquena victòria consecutiva i prolonguen el seu domini històric sobre l’Espanyol, en el qual va jugar els últims minuts l’extrem de Rosselló Ona Baradad.