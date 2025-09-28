Esforç sense premi pel Mollerussa en la derrota contra el Peralada (1-2)
Malgrat els esforços, el Mollerussa encaixa una derrota on n'ha merescut més.
El partit ha començat amb un domini del Mollerussa, disposant de diverses ocasions mitjançant centrades i, a més, han gaudit de la possessió. Però aquestes, no han estat per generar prou perill a la porteria rival. Al minut 38, els del Pla d’Urgell han gaudit d’una doble oportunitat a través de Guillem Porta i Alpha. Mejia, del Peralada, ha intentat incomodar a Batalla amb una falta directa, però aquesta ha sortit per sobre del travesser. Finalment, la primera meitat ha acabat sense més complicacions.
La segona part ha iniciat amb un Peralada més envalentit, mantenint la possessió i cuinant jugades de perill que no s’han acabat materialitzant. Al minut 65, després d’una bona triangulació, Adrià Ramírez, amb un gran xut, ha avançat al Peralada (0-1). Minuts més tard, el mateix Adrià Ramírez ha encarat sol a Batalla i el porter ha comès penal. Des dels 11 metres, Álex Mejía no ha fallat i ha posat el 0-2. Després d’aquest cop dur, Kiku Parcerisas ha realitzat canvis i, en un contraatac, Alpha ha pogut retallar distàncies (1-2). El Molle ho ha estat intentant de totes les maneres possibles, però no ha aconseguit el premi del gol.
La setmana vinent el Mollerussa buscarà la primera victòria lluny de casa, a les Fontetes, on s’enfrontarà al Cerdanyola diumenge a les 12.00.