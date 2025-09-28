HOQUEI
El Pons Lleida en vol més
Després d’una altra temporada històrica, obre un nou curs amb el títol europeu com a gran repte. Ciocale, Gabarró i el lleidatà Bosch són les cares noves del tercer projecte d’Edu Amat
El Pons Lleida arranca aquesta tarda (16.15/Lleida TV) la catorzena aventura consecutiva a l’OK Lliga amb l’ambició per bandera. Després de firmar una temporada 2024-2025 històrica, en la qual va assolir per primera vegada la final de la Copa del Rei –va perdre davant del Reus Deportiu– i es va quedar a les portes de lluitar pel seu quart ceptre europeu –va caure en semifinals davant de l’Igualada, que va ser el campió– i de les seues primeres semifinals del play-off pel títol –va cedir contra el Liceo en el tercer partit–, els llistats volen més i aspiren a millorar aquests resultats.
“Sempre en vull més. L’any passat vam fer una molt bona temporada, però es poden aconseguir coses millors i anem a buscar-les”, afirma Edu Amat, que comanda el seu tercer projecte consecutiu com a primer entrenador.
Conscient que l’empresa no és gens fàcil, ja que s’enfronta a clubs amb un pressupost molt més gran, assumeix que “millorar el que hem assolit és complicat, ho sabem. Per fer-ho millor a la Copa del Rei hauríem de guanyar-la, i ja sabem el que ha costat arribar a aquesta primera final. A la CERS seria arribar fins a la final, perquè ja vam jugar les semifinals, i en el play-off vam estar a prop de les semifinals per primera vegada a la història. Som realistes, però la nostra mirada se centra a superar allò de l’any passat”, va asseverar.
L’equip, com succeeix cada any, ha hagut d’emprendre moviments obligats, ja que alguns dels jugadors que venien despuntant han recalat en equips de primer nivell (Nuno Paiva i Fran Torres al Liceo i Martí Zapater al Noia).
Tot i així, el club ha sabut moure’s bé en el mercat i en l’intercanvi de cromos ha sortit airós, aconseguint els serveis d’un jugador contrastat com Frabrizio Ciocale, que arriba del Liceo; una promesa en potència com Martí Gabarró, procedent del Noia, i un dels porters més prometedors de l’OK Lliga, el lleidatà Xavi Bosch, que la passada campanya va ser clau perquè l’Alpicat arribés amb opcions de permanència fins a l’últim partit.
D’altra banda, ha aconseguit retenir Nico Ojeda, aquesta vegada en qualitat de cedit pel Barça.
“Estem encara en construcció, en fase d’acoblar les peces i els nous rols, perquè hem de ser realistes i no oblidar que se n’han anat peces importants de l’equip i és una cosa amb què cada any ens trobem i a què ja estem acostumats”, va apuntar Amat, que té clar que l’estil de joc no es qüestiona.
“És el que m’agrada a mi i anirem en aquesta línia, però el primer que cal prioritzar és el resultat i el rendiment, però ja s’ha vist en pretemporada que la idea és seguir pel mateix camí. Hi haurà canvis, però el fet de mirar sempre a porteria i ser ofensius forma part del nostre ADN i així ho intentem transmetre als jugadors. Evidentment no és fàcil i requereix temps”, va indicar Amat, que per al duel d’avui tindrà el dubte de Jordi Badia per lesió.
Noves normes que afecten les sancions i els penals i faltes
La World Skate ha revolucionat el reglament de l’hoquei patins. A partir d’ara, llançar la bola fora de la pista de forma intencionada per retardar el joc se sancionarà amb falta d’equip i groga per a l’infractor, i tots els avisos verbals se substitueixen per grogues. Rebre’n una de blava suposa dos minuts de suspensió, que no s’anul·la si el rival marca un gol, com succeïa fins ara.
Una targeta blava només serà castigada amb una directa si el jugador està en possessió de la bola, encara porteria i l’infractor és l’últim defensor. A l’hora d’executar un penal està permès tirar directe, amagar o driblar.