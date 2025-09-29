Cervera embogeix amb Marc
Un centenar de fans es van reunir a primera hora del matí al restaurant Bargués per viure la conquesta del novè títol del seu ídol. La festa es va desfermar pels carrers de la localitat
Un centenar de fans van vibrar ahir al restaurant Bargués de Cervera amb el novè títol mundial conquerit per Marc Márquez a Motegi. Des de les 7 del matí, els aficionats van anar omplint el local on habitualment continuen els grans premis amb l’esperança de veure el seu ídol conquerir una nova corona. L’expectació va ser màxima, però amb certa prudència entre els assistents, que van mantenir la calma fins que el gran de la saga va traspassar la línia de meta com a segon classificat, assegurant així el títol. Llavors l’eufòria es va desencadenar.
“Ja tocava, han estat molts anys de sofriment”, van destacar alguns dels presents, conscients de tot el que havia hagut de superar el seu ídol. Alguns aficionats no van poder contenir les llàgrimes d’emoció mentre que d’altres van assegurar que “ha valgut la pena matinar”, sentint-se “molt orgullosos” del seu pupil. Entre els fans, majoritàriament locals, hi havia una parella procedent de Gran Canària, que havia viatjat expressament per a l’ocasió. El Manolín lluïa tatuatges per tot el cos amb els títols i curses de Marc Márquez, mostrant la devoció que té pel pilot de Cervera. La Bárbara, la seua parella, va explicar que “hem vingut perquè som molt fans i volíem veure’l convertir-se en campió”. Va destacar que “ho hem viscut amb molta emoció perquè era una cosa que estava com a continguda i ja tocava”, va assenyalar.
Per la seua part, l’Eugeni, un altre dels fans, va afirmar que “ha estat un gran dia per a tothom, un dia molt esperat”. Va assegurar que “tenim Marc i Àlex per molt de temps”.
La celebració, que va ser totalment improvisada, va comptar amb banderes del 93 de color roig característic de Marc que es van repartir entre tots els aficionats.
Tampoc hi van faltar els motards cremant roda amb les seues màquines, petards i cava per brindar per l’èxit. La celebració va continuar més tard pels carrers de Cervera, que estava en plena festa major.
Marc va esclafir a plorar al recordar el seu avi Ramon
Entre les motivacions que han empès Marc Márquez a no rendir-se destaca la figura del seu avi Ramon, el seu padrí, que va recordar entre llàgrimes. «Era partidari que ho deixés, que ja en tenia prou per viure. Li vaig dir: “Padrí, et prometo que la de l’húmer és l’última operació, però deixa’m provar perquè hi ha una solució i me l’estan donant. Deixa’m provar-la.”»
“Si algú mereixia tornar així era el Marc”
Àlex Márquez estava ahir gairebé tan eufòric com el seu germà pel títol i va destacar tot el que han patit ell i el seu entorn. “Sabeu que és veritat que tinc una connexió molt especial amb el Marc, que només amb mirar-nos ell ja sap el que penso i el que pensa ell. Ens coneixem molt bé i per això estic súper feliç per ell. Si algú mereixia tornar així i ser el pilot que guanya tants anys després, era el Marc”, va recalcar.
Emotiu missatge d’Honda
“De vegades la bola número vuit no és el final del joc.” Amb aquest paral·lelisme entre el billar i l’última celebració de Marc Márquez amb Honda, el 2019 a Tailàndia, l’escuderia japonesa va voler felicitar el nou campió pel seu novè títol mundial. “Ha estat un viatge de mil milles i estem encantats de veure’t de nou al cim del món amb el teu novè Campionat Mundial”, va apuntar Honda sobre Marc, que va ser el seu pilot fa dos anys.