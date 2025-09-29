FUTBOL
Derrota merescuda de l'Atlètic Lleida
Perd el primer partit de lliga al caure davant de l’Olot en un duel en el qual els de Gabri van mostrar una imatge molt pobra. Els lleidatans van empatar en la seua única arribada de perill, però quatre minuts després van encaixar el segon
❘ OLOT ❘ Després d’encadenar tres empats, l’Atlètic Lleida va encaixar ahir la primera derrota a Segona RFEF al caure davant d’un invicte Olot (2-1), en un partit en el qual els de Gabri van flaquejar tant en defensa com en atac. De fet, l’única arribada dels del Segrià va acabar en un gol rocambolesc que no va servir ni per esgarrapar un punt.
La primera jugada, als dos minuts de joc, va costar un bon ensurt als lleidatans i, a més, per partida doble. Després d’un desajust defensiu, el davanter Enri es va quedar sol davant de Pau Torres, que va aturar el tret amb una gran intervenció. El daltabaix no va acabar aquí, ja que el rebuig va anar a les botes d’Albert López, però el davanter local es va confiar massa i va permetre al porter lleidatà treure una altra mà providencial per salvar el primer gol gironí.
Després de l’avís inicial, les ocasions van brillar per la seua absència i el partit es va jugar al centre del camp, sense gairebé perill per a cap de les dos porteries. Això es va traduir en mitja hora de duresa que va acabar amb una ocasió de Puigbert en el minut 37.
L’extrem va rebre alliberat a la frontal i va connectar un tret ajustat que va botar davant de Pau Torres, que va desviar a córner amb una bona intervenció. A la falta d’idees en atac dels de Gabri, es va sumar que en el minut 39 Moró Sidibé va abandonar el partit per unes molèsties musculars.
Així es va tancar un primer temps molt ajustat i amb poc futbol, però amb l’Olot havent tingut les ocasions més clares i donant sensació de superioritat. Per aquest motiu Gabri, abans del descans, va optar per introduir canvis i va posar Bilal en lloc del lesionat Sidibé i Alcalà per Santana a fi de frenar les arribades locals per la banda esquerra.
El pas pels vestidors no va fer canviar el guió, amb un Atlètic Lleida que seguia imprecís en atac i dubitatiu en defensa, mentre l’Olot anava guanyant terreny i assentant-se en camp rival. Fruit del desordre va arribar el primer gol local complerta l’hora de partit. Arumí va centrar ras des de la banda esquerra i després d’un rebuig Marc Mas va rematar a plaer a la frontal de l’àrea petita.
Els de Gabri continuaven sense reaccionar però van treure profit de l’única arribada a l’àrea que, a més, va suposar la jugada còmica del duel. Els lleidatans van trobar espai per la dreta de l’atac i va rebre Giovanni, que va centrar cap a Soule i aquest, al rematar, va caure a terra juntament amb un defensa, provocant que la inèrcia de la caiguda impulsés la pilota dins de la porteria (1-1).
L’Atlètic Lleida havia trobat més del que mereixia i, a més, semblava no conformar-se amb l’empat, però l’Olot va tornar a recuperar sensacions, sòlid en defensa i ràpid per les bandes a l’hora d’atacar. Va avisar en el minut 77 quan Arumí, lateral reconvertit en extrem per als últims minuts, es va plantar sol davant de Pau Torres, però va creuar massa un tret que va fregar el pal.
El segon avís, en el 79, va acabar en el definitiu 2-1. El pivot Pedro del Campo va aparèixer en segona línia per batre Pau Torres, que va treure una mà molt meritòria, però aquesta vegada ja no va poder aturar el rebuig d’Albert López.
Els últims deu minuts no van contemplar una reacció lleidatana. Els de Gabri van jugar l’últim minut amb un jugador menys per l’expulsió directa de Boris Garrós, que fruit de la desesperació va colpejar un rival a la zona lumbar mentre saltava a buscar una pilota.
L’acció va deixar ja sense reacció un Atlètic Lleida que se’n va anar amb les mans buides d’Olot i havent encaixat la primera derrota del curs en l’estrena a la categoria.