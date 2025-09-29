“Estic en pau amb mi mateix”
“El repte més gran de la meua vida”
Marc Márquez va assegurar que està “en pau” al conquerir el seu novè títol, “el repte” més gran de la seua vida, a banda de mostrar-se satisfet que “el cercle” es tanqui a Motegi. “Em costa parlar. Estic en pau amb mi mateix. Sense voler, vaig entrar en un bucle... Hi ha hagut molta gent que m’ha ajudat a sortir d’aquí, sol és impossible. Lògicament, les decisions les has de prendre tu amb el que sents, però no vull recordar el que he passat, vull disfrutar del moment. Estic en pau... Això és el més important. No vull dir noms en agraïments perquè no acabaria, però ells saben qui són”, va reconèixer entre llàgrimes.
Va reconèixer que “vaig cometre un gran error en la meua carrera, el de tornar massa aviat. Vaig lluitar, vaig lluitar i vaig lluitar, i he tornat a guanyar de nou. Em sento en pau”, va reiterar, per afegir: “Aquest Mundial ha estat el repte més gran de la meua vida. Estar a la glòria, anar al fons i pujar és pitjor, perquè caus des de dalt del tot i amb més inèrcia. Això m’ha ajudat a ser més fort, a ser més calculador, més controlador en alguns moments, encara que sense perdre l’ADN. Hem igualat grans noms, sigui Valentino en títols o Agostini i Ángel Nieto en victòries, i és un plaer, és més del que hauria imaginat en qualsevol moment. Continuem somiant”, va apuntar.
Un novè títol que el situa entre els millors. “Són paraules majors i no seré jo el que em posi entre aquests noms. Sempre ho he dit, vull que la gent em recordi perquè ho he donat tot, per inspirar persones tant dins com fora de l’esport, perquè la vida és buscar-ho i intentar-ho”, va subratllar. “Si no ho aconsegueixes no és un fracàs, el fracàs és no intentar-ho. Jo ho he intentat, ho he aconseguit i he tingut aquesta recompensa tan dolça. Ho dedico a tota la meua família i als del meu voltant, que ho han patit més que jo”, va dir recordant el seu germà Àlex. “M’ha ajudat molt, el que més, directament i indirectament”, va recalcar.