HOQUEI
El Fraga, supercampió
L’equip del lleidatà Jordi Capdevila bat el Palau i aconsegueix el segon títol de la seua història. Fontdeglòria, Sanjurjo i Soto sentencien a la represa
El CP Esneca Fraga es va alçar ahir amb el segon títol de la seua història, després de la Champions del 2024, proclamant-se campió de la Supercopa d’Espanya el 2025. L’equip dirigit pel lleidatà Jordi Capdevila va mostrar la seua versió més solvent per superar el Palau de Plegamans (3-0) en una final en la qual va anar de menys a més per acabar aixecant el trofeu. Com era d’esperar, la igualtat va marcar el partit, amb ambdós equips previnguts amb la bola i ferris en defensa. No obstant, al Fraga va patir un contratemps tot just arrancar, perquè Julieta Fernández, autora d’un doblet en la semifinal davant del Vila-sana, es va retirar lesionada i no va poder tornar a la pista. El Palau va arribar més en el primer temps, amb algunes ocasions de Casarramona i fins i tot un penal en el 12, que Ariadna Méndez va llançar per sobre de la porteria d’Anna Ferrer. Però amb el pas dels minuts el conjunt de Jordi Capdevila va anar agafant les regnes del joc, encara que sense ocasions fins al descans. Com en l’inici del primer temps, el Palau va tornar dels vestidors amb més energia, però el Fraga va estar molt més efectiu i en la primera ocasió es va avançar amb l’1-0 de Fontdeglòria davant del seu exequip. El conjunt del Vallès ho intentava, però sempre sense èxit, errant una altra bola parada en una directa per la desena falta del Fraga. En canvi, les de Capdevila van mostrar més serenitat i van sentenciar en dos minuts: primer amb el 2-0 de Sanjurjo, en el 42, i després amb el 3-0 de Soto en una falta directa posterior. L’única complicació per a les fragatines va arribar amb una blava a Arxé a 3:30 del final, però van aguantar molt bé amb una menys per emportar-se el títol.