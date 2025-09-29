FUTBOL
Nova remuntada per ser líder
Lamine Yamal va reaparèixer i va ser crucial amb una assistència tot just sortir perquè Lewandowski completés la reacció. El Barça hauria pogut golejar, encara que va patir en els minuts finals
El FC Barcelona es va imposar ahir (2-1) a la Reial Societat i va treure profit de la derrota del Reial Madrid en el derbi madrileny per prendre-li el liderat de Primera divisió, gràcies a una nova remuntada que va inspirar Lamine Yamal tot just reaparèixer després de la lesió. L’equip de Hansi Flick és ara líder amb 19 punts, un més que els blancs, després de remuntar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, com ja va fer dies abans davant de l’Oviedo. La Reial, ben plantada, va anul·lar el joc blaugrana i va colpejar primer gràcies a Álvaro Odriozola, però abans del descans Jules Koundé va igualar de cap en un córner i, segons després d’entrar al camp, Lamine Yamal va desbordar per la dreta, va arribar a línia de fons i va servir una centrada mesurada que Robert Lewandowski va convertir en el 2-1. El tram final va ser un intercanvi de cops que va mantenir el suspens fins al xiulet final.
Els de Sant Sebastià van sortir al camp molt replegats i van complicar la circulació dels blaugraesa, que davant de les baixes van buscar amb insistència Marcus Rashford, que va obligar Remiro a lluir-se en diverses ocasions. Malgrat que Szcesny amb prou feines havia intervingut, en un mal replegament barcelonista, Barrenetxea i Oyarzabal van fabricar una jugada que Odriozola va convertir en el 0-1. El gol va activar els de Flick, però Remiro va tornar a salvar els seus i Zubeldia va evitar l’empat de Pedri. La resistència visitant va caure en el 43, quan Koundé es va imposar per alt i va restablir la igualada.
Després del descans, Flick va donar entrada a Dani Olmo i, passada l’hora de joc, va tornar a la gespa un somrient Lamine Yamal, que només va necessitar un minut per assistir Lewandowski en el gol decisiu. El Barça es va animar, fins i tot es va agradar, encara que sense tancar el partit. Rashford ho va intentar sense encert i la Reial va respondre amb una doble ocasió d’Oyarzabal i un tret al travesser de Take Kubo que hauria pogut arruïnar la festa a Montjuïc. Els locals van apostar per controlar el desenllaç a través de Pedri, Lamine va tenir el tercer, anul·lat per fora de joc, i Lewandowski va enviar una pilota al travesser en un duel que al final s’hauria pogut complicar per la pressió de la Reial.
“Tothom ha vist com de bo és Lamine”
Hansi Flick va analitzar el triomf contra la Reial Societat i va reconèixer que “ha estat una victòria d’equip. Sabien com jugar i ha estat un treball difícil, però ho hem merescut”, mentre que va encimbellar Lamine Yamal. “És esplèndid tenir-lo de tornada. Tothom ha pogut veure com de bo és. Tot l’equip ha fet un gran treball. Des de l’últim partit hem tingut 68 hores de descans i és increïble que tots els jugadors estan donant la seua millor versió”, va apuntar. Sobre el liderat que va assolir ahir el seu equip, va comentar que “està bé, però això és un camí llarg. Hem d’anar fent la nostra feina”.
Dro, un altre del planter que fa debutar Flick
El jove Pedro Fernández, Dro, es va convertir ahir en el setè del planter que debuta sota les ordres de Hansi Flick. El centrecampista gallec, de només 17 anys, va sortir de titular en lloc de Dani Olmo i va jugar tota la primera part. En aquests 45 minuts, va intervenir en 32 ocasions, va fer 26 passades, va completar dos dríblings i va guanyar un duel aeri.