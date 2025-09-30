FUTBOL
Imputen Bartomeu per pagaments irregulars
El jutge ha citat l’expresident blaugrana i alguns dels seus directius com a investigats pel presumpte pagament de comissions il·legals en fitxatges, arran d’una denúncia de Laporta
El Jutjat d’Instrucció 16 de Barcelona ha citat en qualitat d’investigat l’expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu pel presumpte pagament de comissions en fitxatges, segons va avançar ahir El Mundo i van confirmar posteriorment diferents mitjans, arran d’una denúncia de l’actual president del club, Joan Laporta.
El titular ha citat a declarar com a investigats Bartomeu; a l’exdirector executiu del Barça, Òscar Grau, i l’exdirector dels serveis jurídics del club blaugrana, Roman Gómez Ponti, el 24 d’octubre, mentre que ha citat l’advocat José Ángel González Franco el dia 4 de desembre.
També ha citat l’exdirector gerent del club Ignacio Mestre i l’exvicepresident del Barça Jordi Mestre el 7 de novembre.
Segons la notícia que va avançar El Mundo, fa dos anys que l’instructor investiga la denúncia interposada per l’actual president del FC Barcelona, Joan Laporta, en la qual s’atribueix al seu predecessor el pagament de comissions en fitxatges, entre els quals el d’Antoine Griezmann el 2019 i el de Malcom el 2018.
Segons l’esmentat mitjà, el perjudici al club ascendeix a 30 milions d’euros d’acord amb un informe elaborat per una agència de detectius, que atribueix a la junta directiva de Bartomeu delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat comptable, i que va ser remès a la Fiscalia.
En la denúncia, l’actual junta directiva relata que “s’han detectat comissions del 33% i hi ha empreses que van nàixer només per facturar al Barcelona”. També considera que existia “un modus operandi per evitar els controls econòmics interns i estatutaris”, a més de denunciar altres “pagaments il·legítims” a clubs com l’Atlètic de Madrid.
El retorn al Camp Nou, possible a l’octubre
Albert Batlle, tinent d’alcalde de seguretat de Barcelona, va declarar en una entrevista a RAC1 que espera que el FC Barcelona solucioni “els petits problemes” existents i pugui tornar a l’Spotify Camp Nou el 18 d’octubre, quan ha de disputar el pròxim partit de Lliga com a local, davant del Girona.
Marc Bernal firma la renovació fins al 2029
El jove centrecampista blaugrana Marc Bernal va firmar ahir una ampliació de contracte com a blaugrana fins al 2029, fent efectiu un acord entre club i jugador quan es va lesionar de gravetat l’agost del 2024.