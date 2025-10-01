GIMNÀSTICA
Àngela Mora debutarà als Special Olympics a Oslo
La gimnasta de Maials amb síndrome de Down busca patrocinadors
La jove gimnasta lleidatana amb síndrome de Down Àngela Mora afronta un nou repte en la seua carrera esportiva, debutar als Special Olympics. Seria la seua estrena oficial a nivell internacional, si bé aquests dos últims anys ha pres part en la Continental Cup de Portugal organitzada pel grup Sunline. Ho farà d’aquí a dos setmanes a Oslo, una estrena que marca una altra fita en el seu camí per aconseguir un esport més inclusiu. El 2021 ja va trencar barreres al convertir-se en la primera atleta amb síndrome de Down a competir en un Campionat d’Espanya absolut de gimnàstica artística en igualtat de condicions amb altres esportistes, superant-ne moltes sobre el tapís.
Ara, el seu repte és que els esportistes amb discapacitat mental puguin participar també en uns Jocs Paralímpics, una batalla que va per llarg, com va reconèixer la seua entrenadora, Maribel Moncasí. “Ja vam fer un pas al Campionat d’Espanya i ara seria fer un pas més per a la igualtat”, va afegir.
Fa uns dies, la gimnasta de Maials va penjar al seu compte d’Instagram un missatge en el qual buscava patrocinadors per poder cobrir les despeses que reportaran la seua participació en els diferents campionats dels Special Olympics en els quals té previst prendre part durant aquest any. Després d’Oslo, la intenció és competir en les proves d’Alemanya, Anglaterra i els Estats Units, un repte que necessita una injecció econòmica que la família no es pot permetre.
“Tinc un nou repte. Vaig competir a l’Estatal i ara vull competir a nivell internacional. M’ajudes?”, esbossava la jove gimnasta del Fedac Lleida en el vídeo de promoció d’una campanya que ja ha despertat l’interès d’alguna firma. “Ens han trucat algunes empreses, però encara no hi ha res tancat”, va explicar ahir la seua mare Olga.
L’Àngela continua entrenant-se dur cada setmana i reconeix que poder debutar als Specials Olympics “és molt important per a mi” i va assegurar que els seus objectius a Oslo són “continuar aprenent i passar-m’ho súper bé”. La gimnàstica, que va començar a practicar quan tenia vuit anys, és la seua vida. “M’agrada molt i les meues companyes són com de la família”, va indicar.