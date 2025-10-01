El partit més important de l’Atlètic Lleida: en joc un bitllet per a la Copa del Rei i un Primera
L’Atlètic Lleida afronta avui (19.00/Lleida En Joc) al Camp d’Esports el que el seu entrenador, Gabri García, considera “el partit més important en la curta història del club”. El conjunt lleidatà rep l’Ejea en els quarts de final de la Copa RFEF, un duel en el qual el guanyador s’emportarà un bitllet per a la Copa del Rei, assegurant-se com a rival un equip de Primera divisió.
Gabri no va amagar que l’entrebanc de diumenge davant de l’Olot, la primera derrota de la temporada (2-1), va ser “un toc d’atenció” per a l’equip. “El millor que ens ha pogut passar és que el partit de Copa arriba molt ràpid. Amb prou feines hi ha temps per lamentar-se i sí per reaccionar. Hem analitzat els errors d’Olot i necessitem competir, perquè sense competir és impossible guanyar en aquesta categoria”, va advertir el tècnic.
L’entrenador va reconèixer que la Copa Federació, que al principi l’afrontaven amb menys pressió, ha guanyat importància a mesura que l’equip s’ha atansat a la final. “Quan et trobes a la final de grup ja notes aquesta pressió. Tant de bo guanyem per treure’ns aquest pes i després centrar-nos en la Lliga. El premi és molt gran”, va assenyalar.
Pel que fa al rival, un Ejea que va eliminar el Terrassa a domicili (0-1) en l’anterior eliminatòria, Gabri espera un oponent exigent que, segons va explicar, “juga amb cinc enrere, és molt competitiu defensivament, però també agosarat amb la pilota”. “Pressiona alt, acumula molta gent al centre del camp i té una referència clara en atac amb un davanter gran i d’àrea”, va afegir.