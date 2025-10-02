FUTBOL
El Barça cau davant del campió
Mayulu i Ramos remunten el gol inicial de Ferran en un partit intens en el qual els gals van acabar més frescos. Els de Hansi Flick, que van perdonar en atac, encaixen la primera derrota
❘ barcelona ❘ El FC Barcelona va patir ahir la primera derrota de la temporada (1-2) en la seua estrena com a local a la Lliga de Campions, al caure davant del PSG després de fer una molt bona primera mitja hora i avançar-se en el marcador, però que va acabar desfonat pel ritme endimoniat que va imprimir el campió d’Europa. I això que arrancava el partit amb una fantasia de Lamine Yamal, que amb una ruleta deixava assegut Vitinha i Barcola abans de trencar la cintura de Nuno Mendes per assistir Ferran Torres. La jugada acabava sense conseqüències per al PSG, però era una clara declaració d’intencions del 10 blaugrana, que reclamava el suport de la grada agitant els braços després de culminar la seua acció.
El mateix Lamine filtrava abans del quart d’hora una passada amb l’exterior perquè Ferran, el 9 elegit ahir per Flick en detriment de Lewandowski, superés la sortida en fals de Chevalier i rematés a la recerca del primer, però Zabarnyi evitava la celebració traient-la a la línia de gol. Quatre minuts després, l’extrem mataroní recuperava una pilota al centre del camp per iniciar una ràpida triangulació amb Pedri i Rashford que acabava, aquesta vegada sí, amb l’1-0 del tauró, que rematava de primeres dins de l’àrea als 19 minuts.
El Barcelona dominava amb un futbol de molts quirats el PSG, al qual li costava defensar cap endavant i que tenia problemes a la sala de màquines, amb un Vitinha espès i un Fabián Ruiz poc participatiu. Però el guió del partit va canviar al minut 38, quan Nuno Mendes assistia perquè Mayulu firmés l’empat amb què s’arribaria al descans, no sense abans una altra clara ocasió de Barcola.
El mateix jugador protagonitzava una acció semblant a l’inici de la segona meitat, però la seua rematada trobava la manyopla d’un encertat Szczesny. El partit començava a decantar-se del costat del PSG, que imposava un ritme infernal al xoc i s’aplicava cada vegada més en la recuperació després de pèrdua, impedint que Cubarsí i Eric García, que ahir ocupava la plaça d’Araujo com a central per millorar la sortida de la pilota de l’equip, iniciessin amb facilitat la jugada des de darrere.
Però a l’hora de joc tot hauria pogut canviar si el col·legiat anglès Michael Oliver hagués mostrat la segona groga a Nuno Mendes, que va haver de parar amb falta un eslàlom de Lamine Yamal, just abans que aquest s’internés a l’àrea. Semblava que el Barça trobava respir en alguna contra, com la que va acabar amb una rematada de Dani Olmo, habilitat per Ferran, que Hakimi va treure sota pals amb Chevalier ja batut. Però només va ser un miratge.
El Barça va sobreviure a un xut al pal de l’acabat d’ingressar Kang In Lee, però no a una contra en la qual Hakimi culminava la seua gran actuació regalant el gol a Gonçalo Ramos perquè fes l’1-2 al minut 90 i certifiqués la primera derrota blaugrana d’aquesta temporada.
El Barça subhastarà les samarretes
El FC Barcelona va anunciar que subhastarà les samarretes dels jugadors que es van enfrontar ahir al París Saint-Germain a la Lliga de Campions per recaptar fons per a la Fundació Xana, creada per la família de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del club francès, després de la mort de la seua filla. L’entitat blaugrana destinarà el diners al programa Polseres Blaugranes de la Fundació Barça i reservarà una part per a la Fundació Xana.
El Juvenil derrota l’equip francès 2-1
El Barcelona, vigent campió continental juvenil, va remuntar ahir al PSG (2-1) a l’estadi Johan Cruyff, en la segona jornada de la Lliga de Campions juvenil. Els gols de Shane Kluivert i Xavi Espart van tombar el gol inicial de Zayon Telamio, al llindar del descans, i van permetre a l’equip de Pol Planas encadenar la segona victòria europea. Als minuts finals, el PSG es va bolcar a la recerca de l’empat, però el Barça va saber defensar-se amb pilota.
Solomon, baixa en el partit del Vila-real
L’atacant israelià del Vila-real CF Manor Solomon va anunciar ahir que no estaria disponible per al duel de Champions d’ahir a la nit davant de la Juventus a La Ceràmica per la festivitat jueva Yom Kipur o Dia de l’Expiació, el dia més sagrat de l’any jueu i en el qual els seguidors d’aquesta religió no tenen permès treballar. És també una festa de dejuni i pregària, per buscar el perdó diví i que se celebra deu dies després de l’any nou jueu.