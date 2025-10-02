El Club Lleida Ski & Wake, campió d’Espanya d’esquí nàutic
El Club Lleida Ski & Wake es va proclamar vencedor, per dotzena vegada i a més de forma consecutiva, del Campionat d’Espanya d’esquí nàutic disputat el cap de setmana passat a la urbanització madrilenya de Cerro Alarcón, en què van destacar a nivell individual Lluís i Laura Noguera, i Pablo Donatiu, que es van penjar medalles d’or absolutes.
En la combinada masculina, Lluís Noguera es va imposar en les modalitats de figures i salts, mentre que el seu company Pablo Donatiu va fer el mateix en eslàlom. En dones, domini absolut de Laura Noguera en figures i salts. En sub-21 van destacar dos esquiadors del club lleidatà. Un va ser Pol Roy, que va acabar en primera posició, i també va brillar Carla Prats, que va pujar al tercer calaix del podi.