BÀSQUET
Erika Porter abandona el Cadí la Seu a pocs dies del debut de Lliga
El Cadí la Seu i Erika Porter han separat els seus camins de pocs dies de l’estrena de lliga. La pivot nord-americana, que va arribar procedent de la Bowling Green State University, de la NCAA, era una de les apostes del club, però al final la jugadora no s’ha acabat adaptant i s’ha arribat a un acord per a la rescissió del contracte.
Porter, que no ha arribat a disputar cap partit a la Seu, deixa l’equip d’Isaac Fernández havent jugat únicament un partit oficial, la semifinal de la Lliga Catalana davant del Joventut de Badalona, en què no va ser titular. Sortint de la banqueta va aportar 4 punts i 3 rebots en tot just 12 minuts.
Ara el club sondeja el mercat per si hi hagués alguna opció interessant per reforçar el joc interior, que ara el formen Marina Mata, que continua de la passada temporada, Lucía Rodríguez, Freja Werth i Nahan Niare.