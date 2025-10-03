AUTOMOBILISME
L’Europeu tornarà a recalar a Mollerussa el 2026
La petició del club ha estat acceptada per la Federació Internacional
El Campionat d’Europa d’autocròs continuarà tenint a Mollerussa una de les seues parades l’any que ve. La petició de l’Escuderia Mollerussa per ser una de les proves del certamen del 2026 ja ha estat acceptada per la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), tot i que encara no és oficial a l’espera de la publicació del calendari, que podria patir notables variacions. I és que la FIA pretén capgirar el campionat i que les últimes carreres d’ara passin a ser les primeres, fet que obligaria l’Escuderia Mollerussa a organitzar la seua cita a primers de l’any que ve, el febrer o el març.
Al circuit del Parc de la Serra de la capital del Pla d’Urgell ja està tot preparat perquè del 10 al 12 d’octubre es disputi la penúltima prova de l’Europeu 2025, que per cinquè any consecutiu recala al traçat lleidatà. El programa només comptarà aquesta vegada amb quatre categories en lloc de les cinc habituals, ja que l’Academy, reservada a pilots d’entre 13 i 15 anys, no ha estat inclosa perquè la FIA no permet que s’organitzin carreres per a menors durant el període escolar. Hi haurà la categoria de Cros Car i les tres cilindrades de buguis: Super Buggy, Buggy 1.600 i Júnior Buggy, amb una inscripció actualment de 96 pilots de 14 països. Entre aquests només hi haurà un representant lleidatà, la pilot local Ares Lahoz, que buscarà pujar al podi. “Aconseguir-ho seria una bona oportunitat per pujar llocs i una alegria per fer-ho davant la meua afició”, va assenyalar la lleidatana.
Com a aperitiu a l’Europeu, el Parc de la Serra acull aquest cap de setmana els campionats d’Espanya i Catalunya de la disciplina, amb una participació d’un centenar de pilots, molts dels quals pertanyents a les escuderies de Lleida i Mollerussa. Fermí Masot ha remarcat la importància d’entitats com l’Escuderia Mollerussa en l’organització d’esdeveniments d’aquest tipus. “Quan parlem d’aquesta cita, parlem d’un esdeveniment esportiu més que consolidat, que porta més de tres dècades situant Mollerussa i la demarcació de Lleida com la capital del motor i de l’autocròs”, va afirmar el diputat provincial Fermí Masot en la presentació ahir de la prova.