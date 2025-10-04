BÀSQUET
El Barris Nord pren la paraula
L’Hiopos Lleida afronta avui davant del Breogán el primer dels sis partits que jugarà com a local en les primeres nou jornades. L’equip arriba en construcció i amb diversos jugadors tocats
Ha arribat l’hora. Després de gairebé sis setmanes de preparació, l’Hiopos Lleida obre la seua segona etapa a l’ACB rebent avui (21.00) el Breogán en un Barris Nord que, si la passada temporada ja va ser clau en la consecució de la permanència, en aquesta encara ho serà més, sobretot perquè els de Gerard Encuentra afrontaran sis de les primeres nou jornades a casa. “És una incertesa. El nostre equip, al ser tan nou, encara ha de treballar molt i aquest principi de temporada no estarem al nostre millor nivell. Cal jugar contra tots, el calendari és el que és i no ens posarem cap pressió de més ni cap excusa. He tingut temporades de començar 5-1 i altres de 0-5, però l’important no és com comença, sinó el procés i com acaba”, va destacar el tècnic lleidatà, que ha tingut una última setmana de preparació un pèl convulsa pels problemes físics de diversos jugadors. Krutwig i Golomán amb prou feines s’han pogut entrenar per culpa d’un procés víric –el nord-americà ja es va perdre l’amistós davant del Barça–, mentre que James Batemon, un dels seus referents, arrossega problemes al taló d’Aquil·les dels dos peus que el converteixen en seriós dubte per al partit.
Encuentra assumeix que “al primer partit hi ha sempre molts nervis i moltes situacions que influeixen, però intentarem jugar amb molta energia, cosa que ens exigim des de ja, a més de ser valents i competir al màxim el partit”, i va demanar paciència. “Tenim vuit cares noves, amb diferents hàbits cada jugador, alguns d’arribats d’altres lligues i que no coneixen la Lliga Endesa. Això necessita un procés i molta paciència, perquè encara cometem errors. Crec que l’equip és on li toca estar pels dies que portem de preparació, però encara té molt marge de millora i crec que ho aconseguirem perquè el dia a dia és molt bo”, va afirmar.
El tècnic va restar importància als resultats de la pretemporada, “ja que ens els hem pres com a bons entrenaments”, va dir, i va incidir que el seu equip, respecte a altres com el Breogán, que ha mantingut més peces de l’exercici anterior, “parteix amb cert desavantatge”. “Conserva sis jugadors importants de la temporada anterior i els reforços que han arribat els han fet fer un salt de qualitat. Tots tenim, a priori, més bona plantilla que l’anterior, després ja es veurà”, va afegir.
El Robles Lleida arranca amb reptes més ambiciosos
El Robles Lleida iniciarà demà (12.00) al Barris Nord davant l’Smartlog Ointxe! basc la seua cinquena temporada a la Lliga Femenina 2, la tercera sota l’estructura del Força Lleida, i ho farà amb reptes més ambiciosos, malgrat que amb la permanència com a primear gran fita. “No tenim cap obligació d’arribar a les fases d’ascens, però sí que ja fa anys que consolidem aquest projecte i la nostra ambició i il·lusió és lluitar per ser a les places de dalt. Crec que el grup vol fer aquest pas endavant i està mentalitzat per fer-ho. Està clar que no tenim pressió, però sí il·lusió i ambició de lluitar per aquestes places de dalt i no quedar-nos les últimes jornades en terra de ningú, com ens ha passat en les darreres temporades”, afirma el tècnic, Rubén Petrus.
En les quatre anteriors aventures en aquesta tercera categoria, el conjunt lleidatà ha acabat en setena o vuitena posició, lluny del descens, però també del play-off d’ascens. Petrus, no obstant, veu l’equip preparat per afrontar aquest repte, si bé la pretemporada ha estat força moguda a causa dels problemes físics que van afectar la plantilla en les dos primeres setmanes de treball. “No ha estat una preparació senzilla perquè hem tingut bastants ensurts, sobretot al principi, i això ha fet que ens hagi costat una mica arrancar i estar al nivell que ens agradaria”, va afirmar ahir el tècnic, que per al duel d’avui tindrà la baixa de Laura Castellana.
Una Fan Zone per amenitzar la prèvia
L’Hiopos Lleida vol que els partits al Barris Nord siguin una festa, començant amb el d’avui. És per això que el club ha preparat una Fan Zone que s’obrirà a partir de les sis de la tarda davant del Barris Nord amb música i servei de bar.
“Lleida té un equip equilibrat”
Luis Casimiro, entrenador del Breogán, va destacar ahir la plantilla de l’Hiopos Lleida. “Ha remodelat l’equip amb jugadors amb molta experiència com Ejim i Shurna, i manté jugadors de molta anotació al perímetre i molt físic en el joc interior. Ha format una plantilla molt equilibrada”, va afirmar, mentre que va alertar els seus jugadors que han d’estar preparats mentalment per jugar en una pista “amb una gran atmosfera, amb molt soroll i on la gent pressiona molt”.