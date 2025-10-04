BÀSQUET
El Cadí, a evitar sofriments
Obre la vint-i-tresena temporada a la Lliga Femenina amb la permanència com a únic objectiu. Manté el bloc nacional, clau l’any passat per salvar-se, amb sis cares noves
Després d’evitar el descens gairebé in extremis les dos últimes temporades, el Cadí la Seu inicia avui (19.30 hores) davant l’acabat d’ascendir Leganés al Palau d’Esports la seua vint-i-tresena aventura a la Lliga Femenina –la dinovena consecutiva, només superat pel Perfumeries Avinguda– amb l’objectiu de patir tan poc com sigui possible. “Hem de ser realistes, som on som i tenim el pressupost que tenim. Tots tenim moltes ganes i il·lusió, però parlar més enllà de salvar-nos seria un error. Si ho aconseguim i després podem mirar per coses més atractives, tant de bo, però la Lliga es troba en un nivell molt alt i crec que no seria just”, va afirmar ahir el tècnic Isaac Fernández, que demana “de treballar amb la tranquil·litat que sempre s’ha transmès. Hem d’aspirar a ser un equip que, amb el suport de la grada, pugui competir contra tots. Aquest és el repte, la resta seria una frustració i no toca parlar ni de Copa ni de res d’això”, va afegir.
Per a aquesta nova aventura el club ha pogut retenir bona part del bloc nacional que la passada temporada va ser clau en la permanència, i s’ha reforçat amb dos jugadores estatals, l’aler Marta Morales i la pivot Lucía Rodríguez, que avui reapareixerà després de perdre’s la Lliga Catalana per lesió, i quatre estrangeres: la gala Nahan Niare, la sueca Freja Werth i les nord-americanes Shaylee Gonzales i Gianna Aiello, l’última a aterrar i que supleix la marxa sorpresa de la seu compatriota Erika Porter. La de Nova Jersey encara no està inscrita a la Lliga i és dubte per avui.
Sobre el partit davant del Leganés, Fernández va reconèixer que “no estem en el punt de joc i identitat que voldríem pels problemes de lesions que hem tingut durant la pretemporada, i ens costarà un temps. Hem d’estar preparats per a un partit molt dur contra el Leganés, perquè elles han millorat molt físicament i juguen de memòria”.