FUTBOL
Insten a reduir el soroll al camp de l’Atlètic Segre
La síndica de greuges demana a la Paeria intervenir després de la denúncia d’un veí
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha emès una resolució després de la queixa presentada per un veí de Lleida que va denunciar les molèsties per soroll procedents del camp de futbol Ramon Farrús, seu de l’Atlètic Segre i des de fa uns anys també de l’Atlètic Lleida. L’afectat assenyalava en la seua queixa remesa a la síndica l’elevat volum de la música i de la megafonia, que, segons va explicar, estaria orientada cap als habitatges propers en lloc de dirigir-se a les grades.
En resposta, la Paeria va informar de les gestions portades a terme amb els responsables de la instal·lació i dels resultats d’una sonometria efectuada el novembre del 2024. L’informe va confirmar que s’havien superat els límits establerts per la normativa de protecció contra la contaminació acústica.
Davant d’aquesta situació, la síndica va recordar a l’Administració que la Llei 16/2002 de 28 de juny contempla, en casos d’infraccions greus, sancions econòmiques, la suspensió temporal de l’activitat durant un màxim de sis mesos i fins i tot el precintat dels focus emissors de soroll. Per això, Giménez-Salinas ha reclamat al consistori que, mentre no es garanteixi el compliment de la normativa, es prohibeixi l’ús de tambors d’animació i botzines durant els partits. Així mateix, insta que es col·loquin limitadors de volum als equips de música i a no fer-los servir si no s’assegura el respecte als nivells acústics permesos. En relació amb la megafonia, la resolució exigeix revisar-ne l’orientació perquè el so es dirigeixi a les grades i no cap als habitatges limítrofs.