FUTBOL
L’AEM busca aixecar-se contra el Barça
El visita després de l’eliminació en Copa. Amb l’objectiu d’estrenar-se en Lliga
L’AEM afrontarà avui (12.00) un dels desplaçaments més exigents de la temporada davant del Barça B. Les de Joan Bacardit viatjaran fins a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per disputar un dels duels catalans de la categoria després de l’eliminació en Copa de la Reina en mans de l’Europa, l’altre equip català de Primera RFEF.
Les del Segrià van rebre les escapulades dimarts al Recasens en un partit que es va decidir en els instants finals de la pròrroga (1-3) i van jugar en inferioritat numèrica per l’expulsió de Honoka des del minut 44. Tot un repte físic. No obstant, el seu objectiu contra les blaugranes serà deixar enrere la mala ratxa i aconseguir el seu primer triomf en Lliga.
Per la seua part, el Barça B d’Òscar Belis arribarà al partit després d’encaixar dos derrotes consecutives davant del Deportivo Alabès per 2-3 i el Reial Madrid B per 2-1. Tot i així, el tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, no va voler deixar-se portar pels recents resultats del filial blaugrana i va assegurar que “serà el partit més complicat de la temporada. El Barça és el millor equip de la categoria amb molta diferència”, va remarcar el preparador de l’AEM.
Les lleidatanes visitaran un equip molt perillós, que les portarà al límit i els intentarà arrabassar la possessió. D’aquesta manera, Bacardit va apuntar que la clau del partit estarà a “minimitzar totes les seues fortaleses. Tocarà estar juntes, defensar molt bé durant molta estona i materialitzar les ocasions que tinguem”.
Un dels principals contratemps de l’equip lleidatà per al xoc a Sant Joan Despí serà la càrrega física del partit davant de l’Europa. Malgrat que l’entrenador va explicar que “les cames ens pesaran si tot ens va en contra, si l’equip se sent còmode tindrem forces. Dependrà molt del resultat i les sensacions”. A més, a la lesionada de llarga durada Laura Fernández se li sumarà Vero Herrera, que va patir una microruptura al quàdriceps.