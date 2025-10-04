L'AEM cau golejat contra el filial blaugrana (5-0)
Les jugadores blaugranes han dominat el partit disputat, amb gols d'Alba Caño, Fenger (2) i Emma Gálvez
El Barça B ha aconseguit una contundent victòria davant l'AEM per 5-0 en el partit corresponent a la cinquena jornada de la Primera RFEF, disputat aquest diumenge a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Les blaugranes han mostrat una superioritat manifesta, especialment a la segona part, on han sentenciat el matx amb quatre gols més després del primer aconseguit a la primera meitat.
El domini del joc ha estat clar per part de les locals, que han controlat més del 70% de la possessió durant la primera part. Tot i això, l'AEM ha tingut les seves oportunitats per igualar el marcador abans del descans. El primer gol ha arribat al minut 27 gràcies a un xut ras d'Alba Caño ajustat al pal, que ha suposat l'1-0. Les lleidatanes han tingut opcions per empatar, especialment amb una rematada d'Evelyn al minut 43 que ha fregat el pal, i un gol anul·lat a Maria Lara per un fora de joc inexistent.
Segona part de superioritat blaugrana
La segona meitat ha estat un monòleg del Barça B davant un AEM que ha mostrat signes de fatiga física. Els canvis realitzats pels tècnics han estat determinants, especialment l'entrada de Fenger, que ha marcat el segon gol al minut 74 amb un xut creuat després d'haver estat protagonista d'una ocasió anterior aturada per Lucía Alba.
Poc després, al minut 80, Emma Gálvez ha establert el 3-0 aprofitant una pilota morta a l'àrea. La golejada s'ha completat amb un doblet de Martret als minuts 88 i 90+2, aquest últim amb una excel·lent definició. En els instants finals, l'AEM ha tingut l'oportunitat de maquillar el resultat amb un penal que Loba ha fallat, aturat per la portera blaugrana Txell Font.
Destacada actuació de Lucía Alba
Malgrat la contundent derrota, cal destacar l'actuació de la portera de l'AEM, Lucía Alba, que amb diverses intervencions de mèrit ha evitat un resultat encara més desfavorable per al seu equip. Especialment remarcable ha estat la seva aturada a mà canviada al minut 73 davant un potent xut de Fenger, just abans que aquesta mateixa jugadora aconseguís el segon gol blaugrana.
Amb aquesta derrota l'AEM continuarà una jornada més en zona de descens.