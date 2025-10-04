Lleida, protagonista al fòrum mundial Mondiacult
Pere Lavega i Paula Pla, vinculats a l’Inefc. Van defensar la cultura i l’esport tradicional com a motors de desenvolupament sostenible
L’Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals (AEJeST) va tenir un paper destacat al Mondiacult 2025 gràcies a la presència de dos dels seus representants vinculats a l’Inefc Lleida, Pere Lavega, president de l’entitat, i Paula Pla, membre individual. El Mondiacult, celebrat a Barcelona entre dilluns i dimecres passat, és la conferència internacional més gran organitzada per la Unesco juntament amb el Govern d’Espanya. Més de 160 països i 300 organitzacions van participar en la trobada amb un missatge central: situar la cultura en el cor de les polítiques de desenvolupament i en la resposta als desafiaments globals.
Lavega i Pla van participar activament en les sessions de treball en les quals es va abordar el valor dels Jocs i Esports Tradicionals (JDT/TSG) com a patrimoni cultural viu, capaços de fomentar la inclusió social, la cohesió comunitària i el desenvolupament sostenible. Per a Lavega, “la participació en el Mondiacult 2025 reafirma la necessitat d’integrar els jocs tradicionals a les polítiques culturals globals, perquè són un pont entre generacions i cultures, i una eina poderosa per a l’educació en valors”. Per la seua part, Paula Pla va subratllar la importància de visibilitzar aquest patrimoni immaterial en fòrums internacionals.