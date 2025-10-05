“El 5-0 no reflecteix la realitat”
Joan Bacardit. El tècnic va elogiar la primera part del seu equip, en què “hem minimitzat les fortaleses del Barça B”
Després de la derrota per 5-0 davant del Barça B, el tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, va assegurar que “crec que hem estat un dels equips que millor primera part li han fet al Barça B i que més perill li han creat. Hem minimitzat les seues fortaleses i en el primer temps he marxat molt satisfet. La llàstima ha estat la segona meitat, que embruta tot el que s’ha fet bé a la primera i no reflecteix la realitat que s’ha viscut”, va remarcar.
“A partir del segon gol hem anat a pressionar, però són molt bones i ens han superat. Anàvem 2-0, havíem d’arriscar, però no ha sortit bé”, va explicar el preparador sobre els últims minuts de l’equip.
Malgrat el resultat i no haver guanyat encara en Lliga, Bacardit va enviar un missatge d’optimisme. El tècnic barceloní de l’AEM va apuntar que “si som capaces de fer el que s’ha fet en els primers quaranta-cinc minuts, aconseguirem guanyar el Vila-real”.
D’altra banda, la defensa del conjunt lleidatà Sílvia Peñalver va assegurar que “fa molt mal. L’equip no es mereix aquest resultat. A la primera part hem aguantat molt bé, llàstima del gol i les ocasions que no s’han materialitzat. Tot i així, això és la Primera RFEF i hem de competir els 90 minuts”.
Quant a la falta de gol, Peñalver va explicar que “al final el futbol va de marcar més gols i no ens està sortint cara. En 5 jornades portem un gol a favor, són coses que ens perjudiquen, igual que els errors individuals en defensa”, va sentenciar la defensa madrilenya.