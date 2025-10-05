VOLEIBOL
El Balàfia Vòlei competeix però perd en el debut
El Rodi Balàfia Vòlei va retornar ahir a la Superlliga 2, competint de tu a tu contra un dels clars candidats a l’ascens, un CN Sabadell que es va acabar emportant una treballada victòria en quatre sets (1-3).
L’equip visitant va sortir vencedor de la primera mànega, després d’un parcial de 0-5 que li va donar marge fins al 17-25 final. L’equip de Sergi Mirada va reaccionar en el segon parcial i, malgrat un desavantatge de tres punts amb 18-21, va firmar set punts seguits per empatar el duel (25-21). El conjunt local no va poder seguir el ritme en el tercer set, en el qual va anar sempre a remolc fins al final (19-25), ni tampoc en l’últim, que el Sabadell va dominar amb cert marge per tancar el matx (20-25).
L’entrenador dels lleidatans, Sergi Mirada, va lamentar que “hem sortit nerviosos al partit” i que “no hem sabut parar el rival”. “El Sabadell ha plantejat un millor partit i ens servirà per saber on som”, va afegir.