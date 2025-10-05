BÀSQUET
Derrota cruel inicial del Cadí
Cau en un duel igualat contra l’ascendit Leganés. Final polèmic després de xiular-li una falta en atac a Niare
❘ la seu d’urgell ❘ El Cadí la Seu es va estrenar a la Lliga amb derrota després de caure a casa davant de l’acabat d’ascendir Leganés en un duel igualat que es va resoldre als minuts finals per 64-72. Les de la capital de l’Alt Urgell van arribar a disposar d’avantatges importants, però la falta d’encert en moments clau i una decisió arbitral controvertida a poc menys de quatre minuts per al final van marcar el desenllaç del partit. El nou reforç de l’equip dirigit per Isaac Fernández, la nord-americana Gianna Aiello, encara no va jugar.
El duel va començar amb errors constants dels dos equips en el tir. Tanmateix, van ser les locals les primeres a entrar en ritme i van aconseguir la màxima diferència de tot el xoc (15-3) a falta de cinc minuts per tancar el primer quart. A partir d’allà, el Leganés va reaccionar lentament, primer va ser fins a un 17-10, que es va transformar a continuació en un 19-17, fins a capgirar el marcador abans del descans (26-28), al qual finalment es va arribar amb taules a l’electrònic (30-30).
Després de la represa, el conjunt madrileny va mantenir la inèrcia positiva gràcies a l’encert de Lahuerta, que va estar infal·lible en els seus set llançaments, i al domini interior de la nord-americana Dodson. No obstant, el Cadí la Seu es va sostenir en el partit amb una gran actuació de Raventós (20 punts i 21 de valoració), acompanyada per Gonzales, autora de 15 punts. Les locals van aconseguir recuperar una renda de sis punts a baix, però els va faltar després capacitat per trencar el matx definitivament.
L’últim quart va arrancar amb màxima igualtat (49-47) com havia passat durant la major part del xoc. Un parcial de 7-0 va tornar un avantatge de cinc punts amunt per a les d’Isaac Fernández a 5:43 del final, però dos pèrdues de pilota i el segon triple de Lahuerta van donar de nou aire al Leganés (59-61). En aquell moment va ser quan va arribar l’acció més discutida del partit. Una cistella de Niare va ser invalidada pels àrbitres a l’assenyalar-li falta en atac, fet que va desencadenar les protestes del tècnic Isaac Fernández.