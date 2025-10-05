Empat a tot jugant a res entre l'Atlètic Lleida i Girona B (1-1)
Partit insípid al Camp d’Esports on no ha succeït res
El partit ha iniciat sense un clar dominador de la pilota, amb nul·les ocasions per part d’ambdós equips fins que, al minut 25, una centrada de Samsó posada amb música ha permès una rematada d’Alya Camara que ha sortit per sobre del travesser. La primera meitat ha acabat sense que succeís res més.
La segona meitat ha començat amb un Atlètic Lleida que ha tirat endavant. Mostra d’això ha estat una centrada de Samsó al 58 que ha pogut rematar a plaer Roger Alcalà (1-0). El matx ha continuat igual que durant la primera meitat. Però Quique Álvarez, entrenador del Girona B, ha realitzat diversos canvis, un d’ells Toni López, qui només entrar, ha anotat l’empat (1-1). Finalment, cap equip ha fet més mèrits per guanyar i el partit ha finalitzat amb empat.
L’Atlètic Lleida suma un punt més i se situa 14è amb 4 punts. La setmana vinent viatjarà fins a Sant Adrià del Besòs per enfrontar-se a l’Espanyol B diumenge a les 18.00.