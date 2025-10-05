FUTBOL
L’Alpicat bat el Sants a casa i segueix invicte en el retorn a Primera
L’Alpicat segueix invicte després de tres jornades en la seua tornada a Primera Catalana, després de batre ahir el Sants (2-1), gràcies a un gol de Vila al 83.
Després d’una primera arribada de Ribera per la banda dreta i una rematada alta de Belló en el primer quart d’hora, l’Alpicat va convertir el seu domini en l’1-0, obra d’Unai Soriano al minut 40 després d’una passada de Belló. El Sants va avisar just abans del descans, però en l’arrancada de la segona meitat va igualar el matx amb l’1-1 de Muela.
L’empat va propiciar un tram final d’intercanvi de cops, amb ocasions en totes dos porteries fins que Albert Vila va establir el 2-1 definitiu, rematant de cap una centrada de Burgos al segon pal per donar a l’Alpicat el setè punt de nou possibles.