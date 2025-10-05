HOQUEI
L’Alpicat cau en el seu retorn
El conjunt lleidatà sucumbeix davant d’un rival de Champions com el Cerdanyola, que va ser més efectiu. Les de Zilken van tenir moltes ocasions, però van pagar el poc encert de cara a porteria
❘ cerdanyola del vallès ❘ El Lleidanet Alpicat va sucumbir ahir a Cerdanyola (5-2), en la seua reestrena a la màxima categoria. El conjunt del Segrià va ser competitiu i va generar moltes ocasions malgrat una mala arrancada, la qual cosa li va permetre anar-se’n al descans 3-2. Però el rival, que competirà a la Champions, va ser molt més efectiu i es va emportar una victòria amb marge gràcies a la seua efectivitat, malgrat haver jugat sis minuts en inferioritat per tres cartolines blaves.
El partit es va decantar aviat a favor del conjunt local, que es va avançar mitjançant Irene Torres després de només tres minuts (1-0) i va ampliar l’avantatge al vuit amb el 2-0 de Paula Ferron. No obstant, la situació va canviar al minut 12, quan la local Gemma Solé va rebre la cartolina blava que, acompanyada d’una falta directa, va permetre anotar el 2-1 d’Arantxa González. Amb el canvi reglamentari, l’equip vallesà es va mantenir amb una menys durant dos minuts, en què, no obstant, va fer el 3-1 en un gran contraatac. Tot i així, ja en igualtat, les de Mats Zilken van tornar a la càrrega amb el 3-2 de la nova incorporació Lampasona, abans d’enfilar un tram final en el qual el Cerdanyola va tornar a jugar dos minuts amb una menys, per la blava a Carla Ferrer.
Després d’una arrancada igualada de segon temps, el Cerdanyola va ampliar l’avantatge fins al 5-2 final, amb dos gols en dos de les seues poques ocasions, aprofitant errors d’un Alpicat que va arribar més vegades a la porteria rival, però no va estar encertat.
“Si juguem sempre així, ens salvarem”
El tècnic de l’Alpicat, Mats Zilken, es va mostrar “content pel partit de l’equip, no pel resultat”, que va justificar en dos factors: “Hem comès errors massa greus enrere i no hem tingut gens d’efectivitat en atac.” No obstant, va deixar clar que “si juguem sempre amb aquesta determinació ens salvarem”.