“Lamine no està bé, no sé si podrà jugar el clàssic”
Flick vol “protegir el jugador” i titlla de “difícil” el partit d’avui a Sevilla
El FC Barcelona visita avui (16.15 hores/Movistar La Liga) el Ramón Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla, en el partit de la vuitena jornada de LaLiga EA Sports, en un duel en el qual els blaugranes buscaran reposar-se del cop sofert dimecres amb la derrota (1-2) davant el PSG, i podrien anar-se’n a l’aturada de seleccions com a líders però, això sí, sense Lamine Yamal.
El tècnic blaugrana, Hansi Flick, va dir sobre Lamine que “està molt millor del que estava”, després del partit contra el PSG, “però no està bé del tot”. El 10 del conjunt blaugrana es va ressentir de les molèsties al pubis davant del conjunt parisenc i Flick no ha volgut avançar per quan espera que torni. “Amb aquest tipus de lesions cal esperar, perquè no es tracta d’una lesió muscular. No sabem si tornarà en dos, tres o quatre setmanes. No sé si estarà a punt per al clàssic.” En qualsevol cas, el tècnic germànic va negar que Lamine Yamal jugués l’últim partit de la Lliga de Campions lesionat. “Se sentia bé. Si haguéssim tingut dubtes, no hauria jugat contra el PSG”, va assegurar.
Tanmateix, va advertir que, després de parlar amb ell, ha decidit dosificar-lo més quan torni a reaparèixer. Perquè la seua obligació és “protegir el jugador”, Flick va dir que no es penedeix d’haver acusat el seleccionador d’Espanya, Luis de la Fuente, de no cuidar-lo, una polèmica que considera “aigua passada” i a la qual no va voler donar més importància. “Aquestes coses passen al futbol. Jo ho he viscut des de l’altre costat [com a seleccionador d’Alemanya]. Els grans jugadors defensen els colors de la seua selecció i cal protegir-los, però no només els seus clubs, també des de les federacions; hem d’anar tots junts”, va comentar.
Sobre el Sevilla, Flick va dir que és “un equip que juga amb molta intensitat i agressivitat” i va vaticinar un duel “difícil”. L’objectiu, va dir, és “aconseguir els tres punts” i mantenir-se al liderat. I també oblidar-se de l’1-2 de l’estrena a Champions com a local, “una derrota que ens entristeix, però que pot passar perquè el PSG és un equip fantàstic”, va afirmar Flick.
Marc Bernal no anirà amb la selecció sub-21
El centrecampista del Barça ha caigut de la convocatòria per als amistosos davant de Noruega i Finlàndia perquè incloure’l seria precipitat després de la lesió de llarga durada que va patir.
L’Athletic Club trenca la mala ratxa en Lliga
L’Athletic Club va guanyar per 2-1 el Mallorca i va posar punt final a una ratxa de quatre partits sense guanyar a LaLiga. Els gols d’Iñaki, de penal; i Rego, al minut 82, van ser definitius per a un equip que és cinquè.
Etta i Álvarez donen el triomf al Llevant
El Llevant es va imposar a domicili a l’Oviedo per 0-2 en un partit important per a les seues aspiracions a la salvació. Els valencians es van avançar al minut 30 amb un gol de Carlos Álvarez i el van sentenciar amb un gol d’Etta Eyong.