Manresa i Lleida firmen un empat a zero sense massa espectacle (0-0)
El Lleida visitava el Congost de Manresa en busca dels seus primers tres punts per poder sortir de la zona baixa de la classificació però no va aconseguir passar de l’empat a zero
Primera part
La jornada 5 del Lleida es veia marcada per uns manresans que eren qui creaven més perill, però es topaven amb un gran Satoca, que impedia les ocasions dels locals. El Lleida estirava les línies i feia una gran pressió, asfixiant en sortida de pilota al Manresa i obligant a desplaçar en llarg. Els lleidatans eren els qui estaven més plantats a camp contrari. Tot i això, al minut 20 de partit arribava una rematada al pal d’Al Azami que deixava glaçats als de Cortés quan tot el Congost de Manresa ja cantava l’1-0. El Manresa no brillava amb el joc, però creava molt perill en les contres que proposaven els locals, sobretot Bamta i Ezzarfani, que posaven entre l’espasa i la paret al Lleida. Vista la situació, la pressió del Lleida ja no era la mateixa que en els primers minuts i vivien allunyats de la porteria de Pulido.
Segona part
La segona presentava un joc força travat, amb moltes queixes i disputes dures entre ambdós equips. El Lleida es veia ofegat tot i una segona meitat en la qual no hi havia ocasions clares per part de ningú. Els de Cortés, que firmaven l’empat, treien aigua de la barca com podien, perdent pilotes en zones defensives que posaven en perill el resultat lleidatà. El partit finalitzava amb una rematada al pal d’Óscar Rubio al 90, en el sospir final del partit, que, per mala sort dels lleidatans, no va acabar al fons de la xarxa de la porteria manresana.