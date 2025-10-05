MOTO GP
Marc Márquez es fractura l'espatlla i Àlex puja al podi
El pilot no va poder acabar la cursa després de caure al ser envestit per Bezzecchi al GP d'Indonesia
Marc Márquez s'ha lesionat l'espatlla dreta durant una caiguda a la primera volta de la cursa al GP d'Indonèsia. El de Cervera va ser envestit per l'italià Marco Bezzecchi i va tardar molt en recuperar-se de l'impacte. Avui viatjarà a Madrid per a sotmetre's a proves mèdiques per valorar la gravetat de la lesió, produïda just al mateix braç que s'ha hagut d'operar quatre vegades.
Per una altra banda, Àlex Màrquez va pujar al podi com a tercer classificat i té 88 punts de marge amb tan sols 100 en joc. La primera posició se la va endur Fermín Aldeguer, convertint-se així en el segon guanyador més jove de la història de la categoria. Pedro Acosta queda segon, i no pot aconseguir la seua primera victòria a Moto GP.
En declaracions a DAZN, Marc afirma que "no puc dir que està bé, però dins de lo dolent ha sortit barat", tot i que declara que pot ser una fractura a la clavícula. No és la primera caiguda del campeonat, perquè divendres també en va patir dues i va haver de passar per la Q1. Expressa que són situacions que succeeixen a les curses, i que Bezzechi s'hi ha disculpat a l'acabar.