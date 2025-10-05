Punt positiu a Cerdanyola
El Mollerussa suma un punt del seu partit a Les Fontetes, a Cerdanyola de Vallès, on s’enfrontava a un conjunt local, el Cerdanyola Futbol Club, què arribava al duel com a cuer al campionat de lliga al grup 5 de Tercera RFEF, però que no li posaria les coses fàcils als del Pla d'Urgell, en un duel sense gols.
Al primer quart d’hora, el Cerdanyola s'apropava amb dues arribades perilloses a l’àrea d’Albert Batalla, porter del Mollerussa, sobretot una primera de Javi López, en un remat amb intenció que rebutjava el porter del Mollerussa.
A la primera mitja hora de joc, tenia una doble ocasió el Mollerussa, en un servei de banda de Lucas Pariente cap a Pol Canillo, en una jugada en què el migcampista dels del Pla d’Urgell acabaria enviant la pilota al pal. Al rebot hi era Dueso, que estavellava l’esfèric al travesser, i després el porter del Cerdanyola, Álvaro Aljama, atrapava la pilota.
A la segona part, el Mollerussa volia fer un pas endavant i tenir més presència a camp rival, després d’una primera meitat en què havia anat de menys a més.
La oportunitat més clara, al minut 73, en una jugada en què Lamin rebia una bona passada d’Alpha. Després d’aquesta combinació, el davanter lleidatà intentava rematar en la cerca d’un primer gol per als del Pla d’Urgell, però Aljama tornava a aturar la pilota.
Tot això en un duel en què l’àrbitre de l’encontre havia mostrat diverses targetes grogues, entre les quals a Porta (37’), Franki (45’), Reynold (60’), i Toni Vicente (84’), que tindria minuts més tard, per part del Mollerussa.
A mesura que avançaven els minuts els dos equips baixaven les seves prestacions ofensives. Els de Kiku Parcerisas ho intentaven, i donaven entrada a Rocky per Lucas Pariente, i a Julen Vilarrasa per Oscar, posant així cames fresques a les bandes.
Roger Coll, Toni Vicente i Miquel Graells també entraven al terreny de joc un cop superada l’hora de joc, tot i que finalment no arribaria el gol, ni per part del Mollerussa ni per part del Cerdanyola.
Un dels jugadors a destacar del Mollerussa ha estat Albert Batalla, que ha evitat fins a tres vegades el gol del Cerdanyola, aconseguint així la primera porteria a zero de la temporada del conjunt del Pla d’Urgell.
Amb aquest punt a Cerdanyola, el Mollerussa encadena tres empats a domicili, i dues derrotes al Municipal d’Esports de Mollerussa. Els del Pla d’Urgell reben el diumenge 12 d’octubre (12:00) a la Muntanyesa.