HOQUEI
El Vila-sana es regala un tiberi
L’equip del Pla, malgrat les baixes, demostra la seua potència i arrasa a domicili el Bigues i Riells. Triplets de Florenza i Luchi, doblets de Gaete i Salvanyà, i va arredonir la golejada Dai Silva. Rep el Voltregà a l’Onze de Setembre després del triomf inaugural davant del Noia
❘ bigues i riells ❘ El Vila-sana es va regalar un bany de gols en la visita al Bigues i Riells on va demostrar una superioritat incontestable. I això que explicava amb sensibles baixes com les d’Anna Salvat, Victòria Porta, Gime Gómez i Laura Pastor. Però tret d’un primer temps una mica més disputat, malgrat el 0-3 amb el qual es va arribar al descans, el segon període va ser un recital de joc i gols de l’equip de Lluís Rodero, que va demostrar una superioritat aclaparadora. Gairebé un any després de la visita en Lliga a una de les pistes complicades de la categoria, el Vila-sana aquesta vegada no va patir com va ocórrer amb el matx del 0-1 de novembre de l’any passat. Cert és que en aquella ocasió, les jugadores de Lluís Rodero van disposar de nombroses ocasions perquè el marcador no fos tan exigu, però al final van patir. Aquest any ha estat molt diferent. La plantilla lleidatana, que ja era potent, s’ha reforçat amb molta qualitat i l’equip ara ha guanyat en grapa i en solidesa. Amb aquesta allau de gols, les dianes van estar molt repartides. Aina Florenza, la gran estrella de l’hoquei mundial fitxada aquest any, va aconseguir un triplet, igual com la incombustible i sempre fiable Luchi Agudo. Van aconseguir doblets altres jugadores noves aquest any com Bea Gaete i Elsa Salvanyà, i també va aportar el seu gol Dai Silva, que va pujar a reforçar el primer equip després de decidir aquest curs jugar al filial, per suplir les nombroses baixes.
❘ Lleida ❘ El Pons Lleida debutarà avui (12.00) a casa, amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica amb què va iniciar la temporada en l’OK Lliga. Després d’aconseguir la primera victòria a domicili davant del Noia (1-3), l’equip d’Edu Amat vol tornar a oferir una gran imatge davant de la seua afició i regalar el primer triomf a l’afició.
El rival serà el CP Voltregà, que també va començar el campionat amb tres punts després d’imposar-se 4-2 al Caldes. Amat va advertir que el conjunt d’Osona “ens posarà les coses molt difícils i ens obligarà a treballar durant 50 minuts si volem guanyar”.
El tècnic va recordar que el Voltregà va firmar una gran segona volta i manté jugadors decisius com Rodríguez, màxim golejador del curs anterior. “És un jugador capaç de marcar diferències fins i tot jugant menys partits que la resta; haurem de saber controlar-ho”, va assenyalar.
El matx servirà per donar el tret de sortida a la campanya que busca tenyir la grada de blanc-i-blau, en el marc del 75 aniversari del club. L’entrenador s’ha mostrat “content de formar part d’un any tan especial” i va fer una crida a l’afició perquè ompli el pavelló. “Quan algú ve per primera vegada a veure un partit d’hoquei, sempre vol repetir. El seu suport és molt important i la calor del pavelló significa molt”, va dir.
El duel significarà l’inici de la campanya “75 anys, 75 regals”, en la qual els aficionats que vagin vestits de blanc-i-blau optaran a premis al llarg de la temporada.
“Hem jugat un partit molt seriós”
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, estava lògicament molt satisfet després del partit, però advertia que “no era tan fàcil com pot semblar pel resultat”. Segons va assenyalar Rodero, “hem jugat un partit molt seriós. Era una pista complicada i veníem de perdre la Supercopa. El Bigues ha apretat fins i tot amb el 0-3 fins al descans, però a la segona part l’equip ha jugat més concentrat i ens hem proposat de deixar la porteria a zero”.