Derrota de l’Espanyol fallant un penal al 100
El Betis va superar ahir per 1-2 l’Espanyol després de remuntar l’1-0 de Pol Lozano al minut quinze, gràcies als gols del Cucho Hernández, al minut 54, i d’Abde, al 63, per capgirar el marcador. L’equip bètic semblava que tenia el partit controlat al tram final, però l’Espanyol va tenir un penal al minut 100 que Pau López va parar a Puado per segellar el primer triomf del Betis a domicili aquesta temporada i la primera derrota a casa de l’equip de Manolo González.