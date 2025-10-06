FUTBOL
Entrepussada alarmant
El Barça perd el liderat de la Lliga al caure golejat a Sevilla en una mala tarda. Lewandowski va fallar un penal per empatar a 15 minuts del final
❘ sevilla ❘ El Barcelona va perdre ahir el liderat de LaLiga de la pitjor manera, golejat 4-1 pel Sevilla al Sánchez-Pizjuán, on va ser superat a la primera part i va malgastar les seues opcions d’empatar a la segona, especialment en un penal de Lewandowski que hauria pogut suposar l’empat a dos, abans que l’equip sevillà sentenciés amb dos gols en el descompte.
El Barça, que defensava el liderat després del triomf del Reial Madrid contra el Vila-real (3-1), arribava tocat per la seua primera derrota del curs, davant del PSG a la Champions (1-2), i amb nombroses baixes: Lamine Yamal, Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Fermín i Raphinha. Per tot això, el conjunt blaugrana va rendir a un nivell molt pobre en l’arrancada, veient-se plenament superat pel rival en el primer temps.
De fet, el Sevilla es va avançar al 13 amb un penal polèmic d’Araujo, transformat per l’exblaugrana Alexis Sánchez, i va ampliar l’avantatge al 36 gràcies a Isaac Romero (2-0). El Barça va reaccionar i va retallar en el descompte de la primera part amb un gol de Marcus Rashford, assistit per Pedri (2-1). Després del descans, els de Hansi Flick van dominar i semblava que estaven a prop de firmar una nova remuntada, però van fallar molt en la definició.
La més clara va ser de Lewandowski, que va enviar fora un penal a un quart d’hora del final que hauria suposat l’empat. Els blaugranes encara van trobar altres accions per a la igualada, en especial en dos rematades de Roony Bardghji. Però al 90 Carmona va sentenciar en un contraatac i Akor Adams va firmar el 4-1 en la prolongació.
Flick: “Quan tornem de l’aturada lluitarem per tots els títols”
El tècnic del Barcelona, Hansi Flick, va voler mostrar-se “positiu” després del 4-1 encaixat davant del Sevilla. Malgrat que va reconèixer que “la primera part no ha estat bona, ens han fet un contra un en defensa. A la segona la reacció ha estat bona. Dels gols no vull parlar ni posar excuses: n’hem d’aprendre, el més important és la reacció”, i va insistir que “aquestes sensacions que tenim és important guardar-les i quan tornem de l’aturada lluitarem per tots els títols”. “Tenim un bon equip, recuperarem jugadors i som positius”, va afegir.
Flick va negar que el problema sigui el sistema: “A la primera part hem comès grans errors, però sempre juguem així. Hauríem pogut marcar el segon i hauria canviat el partit.” Tot i així, va celebrar l’aturada, perquè va dir que “servirà per recuperar nivell i tenir tots els jugadors en la seua millor versió”. “Tothom està decebut, és dur perdre 4-1, però hem de seguir”, va afirmar.